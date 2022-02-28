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История и традиции празднования Масленицы в России

История и традиции празднования Масленицы в России - РИА Новости, 28.02.2022

История и традиции празднования Масленицы в России

Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T04:52

2022-02-28T04:52

2022-02-28T04:52

справки

масленица

россия

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Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед 40-дневным Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, которой завершается Великий пост. В 2022 году Масленицу будут отмечать с 28 февраля по 6 марта. Праздник пришел из языческой культуры и был известен на Руси еще до принятия христианства. В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни, он стал главным масленичным лакомством.После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю неделю перед Великим постом. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В масленицу уже нельзя есть мясо, но можно употреблять остальные непостные продукты. Также пост в среду и пятницу отменяется.В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются вдоволь наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание.В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных гуляний.Во вторник на Руси были "заигрыши": холостые юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни.В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния.В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.На "золовкины посиделки" в субботу невестка приглашала родню мужа, его сестер с их семьями.В Прощеное воскресенье, по христианской традиции, просят прощения и троекратно целуются в знак примирения, а затем сжигают чучело и провожают Масленицу до следующего года. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.Гулянья на Масленицу, как и на Святки, на Руси были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также, распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.Порция блинов стоила небольшие деньги. На улице блины традиционно просто посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома. В дни Масленицы слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год. Хотя к ХIХ – началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста. Сегодня Масленица – это веселый праздник с народными гуляниями и поеданием блинов. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80% россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, масленица, россия