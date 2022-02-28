https://ria.ru/20220228/maslenitsa-1774976795.html
История и традиции празднования Масленицы в России
История и традиции празднования Масленицы в России - РИА Новости, 28.02.2022
История и традиции празднования Масленицы в России
Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T04:52
2022-02-28T04:52
2022-02-28T04:52
справки
масленица
россия
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Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед 40-дневным Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, которой завершается Великий пост. В 2022 году Масленицу будут отмечать с 28 февраля по 6 марта. Праздник пришел из языческой культуры и был известен на Руси еще до принятия христианства. В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни, он стал главным масленичным лакомством.После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю неделю перед Великим постом. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В масленицу уже нельзя есть мясо, но можно употреблять остальные непостные продукты. Также пост в среду и пятницу отменяется.В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются вдоволь наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание.В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных гуляний.Во вторник на Руси были "заигрыши": холостые юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни.В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния.В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.На "золовкины посиделки" в субботу невестка приглашала родню мужа, его сестер с их семьями.В Прощеное воскресенье, по христианской традиции, просят прощения и троекратно целуются в знак примирения, а затем сжигают чучело и провожают Масленицу до следующего года. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.Гулянья на Масленицу, как и на Святки, на Руси были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также, распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.Порция блинов стоила небольшие деньги. На улице блины традиционно просто посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома. В дни Масленицы слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год. Хотя к ХIХ – началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста. Сегодня Масленица – это веселый праздник с народными гуляниями и поеданием блинов. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80% россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, масленица, россия
Масленица
– это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины.
Масленая неделя
– просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед 40-дневным Великим постом.
Празднование Масленицы начинается
за 56 дней до Пасхи, которой завершается Великий пост. В 2022 году Масленицу будут отмечать
с 28 февраля по 6 марта.
Праздник пришел из языческой культуры
и был известен на Руси еще до принятия христианства.
В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни, он стал главным масленичным лакомством.
После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю неделю перед Великим постом. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В масленицу уже нельзя есть мясо, но можно употреблять остальные непостные продукты. Также пост в среду и пятницу отменяется.
В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.
Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются вдоволь наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.
Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание.
В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных гуляний.
Во вторник на Руси были "заигрыши": холостые юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни.
В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния.
В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.
На "золовкины посиделки" в субботу невестка приглашала родню мужа, его сестер с их семьями.
В Прощеное воскресенье, по христианской традиции
, просят прощения и троекратно целуются в знак примирения, а затем сжигают чучело и провожают Масленицу до следующего года.
В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
Гулянья на Масленицу, как и на Святки, на Руси были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.
На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.
Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также, распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.
Порция блинов стоила небольшие деньги. На улице блины традиционно просто посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома.
В дни Масленицы слабели
сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.
Хотя к ХIХ – началу ХХ века большая часть обрядов утратила
свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.
Сегодня Масленица – это веселый праздник
с народными гуляниями и поеданием блинов. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80% россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников