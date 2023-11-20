https://ria.ru/20231120/tuleev-1910538485.html
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева
Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:29
2023-11-20T12:29
2023-11-20T12:48
кемеровская область
аман тулеев
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв."Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков журналистам.Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, аман тулеев, владимир путин, дмитрий песков, общество
Кемеровская область, Аман Тулеев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева
Путин направит соболезнования из-за смерти экс-главы Кузбасса Тулеева
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв
.
"Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков журналистам.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область
более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.