https://ria.ru/20231120/tuleev-1910538485.html

Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева

Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023

Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:29

2023-11-20T12:29

2023-11-20T12:48

кемеровская область

аман тулеев

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв."Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков журналистам.Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, аман тулеев, владимир путин, дмитрий песков, общество