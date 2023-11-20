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Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
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12:29 20.11.2023 (обновлено: 12:48 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910538485.html
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева
Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:29
2023-11-20T12:48
кемеровская область
аман тулеев
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв."Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков журналистам.Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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кемеровская область, аман тулеев, владимир путин, дмитрий песков, общество
Кемеровская область, Аман Тулеев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин направит соболезнования из-за смерти Тулеева

Путин направит соболезнования из-за смерти экс-главы Кузбасса Тулеева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аман Тулеев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв.
"Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков журналистам.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
07:13
 
Кемеровская областьАман ТулеевВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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