https://ria.ru/20231120/tuleev-1910481317.html

Умер Аман Тулеев

Умер Аман Тулеев - РИА Новости, 20.11.2023

Умер Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:18

2023-11-20T06:18

2023-11-20T09:06

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале."Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России", — говорится в публикации.Он назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой, подчеркнув, что с бывшим губернатором связана целая эпоха в жизни региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса."Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", — добавил Цивилев.Биография Амана ТулееваАман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился в мае 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши) Туркменской ССР в семье служащего. В 1964-м выпустился с отличием из Тихорецкого железнодорожного техникума. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988-м — Академию общественных наук.Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. После окончания учебы в техникуме по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции.В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, затем — начальником железнодорожной станции города Междуреченска. С 1978 по 1985 год работал в Новокузнецке. В 1985-м был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии.В 1988 году возглавил Кемеровскую железную дорогу, спустя два года был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990-го стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома.Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента России. В 1993-м был избран сенатором от Кузбасса, с марта 1994 года по июль 1996-го возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В 1996-1997 годах Тулеев занимал должность министра по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. В июле 1997-го указом президента России назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре того же года победил на выборах главы Кузбасса, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года переизбрался на этот пост. В 2005 и 2010 годах по представлению президента его полномочия продлевали еще на пять лет. В 2015-м вновь победил на губернаторских выборах, набрав 96,69% голосов.В апреле 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, досрочно подал в отставку.Тулеев награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2014). Имеел более 20 медалей: "За трудовую доблесть", "За доблестный труд", знак "Шахтерская слава" III, II, I степеней, медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса" II, I степени и другие.У Тулеева остались жена и сын Дмитрий, младший сын трагически погиб в мае 1998 года.

https://ria.ru/20180914/1528579778.html

https://ria.ru/20200627/1573558322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

аман тулеев, кемеровская область, сергей цивилев, общество, россия, снг, политика