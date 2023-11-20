Рейтинг@Mail.ru
Умер Аман Тулеев - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 20.11.2023 (обновлено: 09:06 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910481317.html
Умер Аман Тулеев
Умер Аман Тулеев - РИА Новости, 20.11.2023
Умер Аман Тулеев
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:18
2023-11-20T09:06
аман тулеев
кемеровская область
сергей цивилев
общество
россия
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/03/1518270386_0:123:3114:1875_1920x0_80_0_0_dd6a6a1e294c066f4c5c1273ed442a1e.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале.&quot;Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России&quot;, — говорится в публикации.Он назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой, подчеркнув, что с бывшим губернатором связана целая эпоха в жизни региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса."Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", — добавил Цивилев.Биография Амана ТулееваАман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился в мае 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши) Туркменской ССР в семье служащего. В 1964-м выпустился с отличием из Тихорецкого железнодорожного техникума. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988-м — Академию общественных наук.Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. После окончания учебы в техникуме по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции.В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, затем — начальником железнодорожной станции города Междуреченска. С 1978 по 1985 год работал в Новокузнецке. В 1985-м был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии.В 1988 году возглавил Кемеровскую железную дорогу, спустя два года был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990-го стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома.Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента России. В 1993-м был избран сенатором от Кузбасса, с марта 1994 года по июль 1996-го возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В 1996-1997 годах Тулеев занимал должность министра по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. В июле 1997-го указом президента России назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре того же года победил на выборах главы Кузбасса, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года переизбрался на этот пост. В 2005 и 2010 годах по представлению президента его полномочия продлевали еще на пять лет. В 2015-м вновь победил на губернаторских выборах, набрав 96,69% голосов.В апреле 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, досрочно подал в отставку.Тулеев награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2014). Имеел более 20 медалей: "За трудовую доблесть", "За доблестный труд", знак "Шахтерская слава" III, II, I степеней, медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса" II, I степени и другие.У Тулеева остались жена и сын Дмитрий, младший сын трагически погиб в мае 1998 года.
https://ria.ru/20180914/1528579778.html
https://ria.ru/20200627/1573558322.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/03/1518270386_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_db6e697c51f2cf3b312a14abf3c36ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аман тулеев, кемеровская область, сергей цивилев, общество, россия, снг, политика
Аман Тулеев, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Общество, Россия, СНГ, Политика
Умер Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018 года
Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018 года - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале.
«

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России", — говорится в публикации.

Он назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой, подчеркнув, что с бывшим губернатором связана целая эпоха в жизни региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса.
"Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", — добавил Цивилев.

Биография Амана Тулеева

Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился в мае 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши) Туркменской ССР в семье служащего. В 1964-м выпустился с отличием из Тихорецкого железнодорожного техникума. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988-м — Академию общественных наук.
Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. После окончания учебы в техникуме по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции.
Аман Тулеев . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2018
Аман Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования
14 сентября 2018, 14:53
В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, затем — начальником железнодорожной станции города Междуреченска. С 1978 по 1985 год работал в Новокузнецке. В 1985-м был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии.
В 1988 году возглавил Кемеровскую железную дорогу, спустя два года был избран в Верховный Совет РСФСР. В марте 1990-го стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома.
Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента России. В 1993-м был избран сенатором от Кузбасса, с марта 1994 года по июль 1996-го возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В 1996-1997 годах Тулеев занимал должность министра по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.
Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В России выпустили книгу о жизни Амана Тулеева
27 июня 2020, 14:44
В июле 1997-го указом президента России назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре того же года победил на выборах главы Кузбасса, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года переизбрался на этот пост. В 2005 и 2010 годах по представлению президента его полномочия продлевали еще на пять лет. В 2015-м вновь победил на губернаторских выборах, набрав 96,69% голосов.
В апреле 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, досрочно подал в отставку.
Тулеев награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2014). Имеел более 20 медалей: "За трудовую доблесть", "За доблестный труд", знак "Шахтерская слава" III, II, I степеней, медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса" II, I степени и другие.
У Тулеева остались жена и сын Дмитрий, младший сын трагически погиб в мае 1998 года.
 
Аман ТулеевКемеровская областьСергей ЦивилевОбществоРоссияСНГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала