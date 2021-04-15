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Глава Кузбасса допустил возможность развития туризма с помощью йети

Глава Кузбасса допустил возможность развития туризма с помощью йети

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал "старой доброй традицией" практику привлечения туристов в регион, подогревая интерес к снежному человеку... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:07

2021-04-15T11:07

2021-04-15T11:07

сергей цивилев

новости - туризм

аман тулеев

кемеровская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал "старой доброй традицией" практику привлечения туристов в регион, подогревая интерес к снежному человеку (йети).Ранее бывший руководитель Кузбасса Аман Тулеев рассказал, что заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе.При этом, губернатор подчеркнул, что более важным фактором привлечения туристов на горнолыжные склоны региона являются природные условия."Гости наших курортов всегда удивляются именно снегу – его особенной структуре, по которой очень комфортно кататься. Вот основное преимущество наших курортов, и мы этим гордимся", - отметил он.Читайте полный текст интервью Сергея Цивилева >>>

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цивилев, новости - туризм, аман тулеев, кемеровская область