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Глава Кузбасса допустил возможность развития туризма с помощью йети
Глава Кузбасса допустил возможность развития туризма с помощью йети
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал "старой доброй традицией" практику привлечения туристов в регион, подогревая интерес к снежному человеку... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:07
2021-04-15T11:07
2021-04-15T11:07
сергей цивилев
новости - туризм
аман тулеев
кемеровская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал "старой доброй традицией" практику привлечения туристов в регион, подогревая интерес к снежному человеку (йети).Ранее бывший руководитель Кузбасса Аман Тулеев рассказал, что заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе.При этом, губернатор подчеркнул, что более важным фактором привлечения туристов на горнолыжные склоны региона являются природные условия."Гости наших курортов всегда удивляются именно снегу – его особенной структуре, по которой очень комфортно кататься. Вот основное преимущество наших курортов, и мы этим гордимся", - отметил он.Читайте полный текст интервью Сергея Цивилева >>>
кемеровская область
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сергей цивилев, новости - туризм, аман тулеев, кемеровская область