https://ria.ru/20210415/tsivilev-1728289633.html

Сергей Цивилев: угля в Кузбассе больше, чем возможностей для его вывоза

Сергей Цивилев: угля в Кузбассе больше, чем возможностей для его вывоза

Предложения по вывозу угля в Кемеровской области значительно превышают возможности Российских железных дорог по его вывозу, констатирует глава региона Сергей... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:00

2021-04-15T11:00

2021-04-15T11:03

россия

сергей цивилев

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Предложения по вывозу угля в Кемеровской области значительно превышают возможности Российских железных дорог по его вывозу, констатирует глава региона Сергей Цивилев. В интервью РИА Новости губернатор рассказал о планируемом увеличении объемов перевозки угля и долгосрочных контрактах с РЖД, а также о ценах на жилье в регионе, продлении льготной ипотеки, перспективах туристической отрасли Кузбасса и подготовке к празднованию 300-летия региона. Беседовала Дарья Ураева.– Сергей Евгеньевич, мы с вами беседуем в Москве, расскажите, пожалуйста, какова цель вашего визита? Это рабочая поездка?– Да, это рабочий визит. Я, как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика", участвую в работе многих объединенных рабочих групп. Одновременно в рамках поездки у меня проходит ряд встреч в федеральных министерствах. Как вы знаете, правительство Российской Федерации утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса, мы в свою очередь составили "дорожную карту", которая впоследствии была утверждена правительством. Так вот, я встречаюсь с руководителями министерств, ведомств, чтобы совместными усилиями и как можно быстрее двигаться в направлении реализации этой программы. Она была согласована в кратчайшие сроки, поэтому этот темп терять нельзя.Вчера у нас состоялось подписание соглашения с руководителем общественной организации "Российские студенческие отряды" Михаилом Киселевым, в рамках которого в этом году будет реализована всероссийская студенческая стройка под названием "Кузбасс-300". К нам приедут представители студенческих отрядов из многих регионов России. В наш юбилейный год они будут принимать участие в строительстве спортивных объектов. Но не только спортивных – приедет и медицинский стройотряд, что в сегодняшних условиях тоже очень важно. Ребята приедут к нам уже этим летом.– В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках совещания в Кемерово сообщил, что РЖД и угольные компании должны заключить до 15 июня долгосрочные соглашения по вывозу продукции. Процесс уже запущен? Будут ли соблюдены сроки?– Такое решение принималось в качестве эксперимента. РЖД и угольные компании сейчас прорабатывают этот процесс. Эти соглашения предварительно должны распространяться на часть объема – не на тот объем, который у нас и так есть, а на дополнительный, который будет появляться в результате реализации программы развития Восточного полигона со стороны РЖД. Потому что мы уже четвертый год – с 2018 по 2021 – находимся на одном и том же уровне по объемам перевозки угля в восточном направлении: это около 53 миллионов тонн в год. При этом у нас предложений по вывозу угля намного больше, чем предоставляемые возможности от РЖД. И тут речь идет как раз об увеличении объемов перевозки, потому что со следующего года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина определены новые параметры вывоза угля – речь идет о 10 миллионах тонн. Но еще раз повторю, это задача угольных компаний и РЖД.У нас непосредственно при участии правительства РФ подписаны соглашения с РЖД. Также федеральное правительство утвердило методику, которая перераспределяет объемы между западом и востоком Кузбасса, чтобы сбалансировать загруженность. Согласно этой методике, за распределение потоков отвечает Министерство энергетики РФ. Правительство Кузбасса контролирует исполнение обязанностей со стороны угольных компаний. Всякое может быть – задержалось контрактное исполнение, задержки судов, "провал" по добыче из-за выявленных нарушений. Так вот на период такого краткосрочного "провала" мы контролируем, чтобы эти объемы были заполнены другой угольной компанией, а РЖД не страдали от колебаний рынка и добычи, и все их мощности были полностью заполнены. Непосредственно этим мы и занимаемся.– В прошлом году объем добычи угля в Кемеровской области снизился впервые за 23 года. Есть ли уже прогнозы по добыче угля по итогам текущего года?– На 2021 год, как и установлено было поставить 53 миллиона тонн угля на восток, так 53 миллиона тонн на восток мы и поставим. Как я уже говорил, мы могли бы поставить гораздо больше. Именно поэтому теперь в Кузбассе объемы сбалансированы, а угольные компании подстраиваются под возможность вывоза. Но еще раз подчеркну, что возможностей по добыче угля у нас намного больше, чем возможностей по его вывозу, а единственная возможность перевозки угля – это железные дороги. Потребность вывоза угля, к сожалению, больше, чем возможности российских железных дорог.– В ряде российских регионов фиксируется значительно повышение цен на жилье. Такое подорожание связывают, в том числе, с программой льготной ипотеки под 6,5%. Как обстоит ситуация с ценами на квартиры в Кемеровской области? Как вы считаете, нужно ли продлевать эту программу в вашем регионе?– Льготная ипотека дала хороший рост, многие жители Кузбасса воспользовались этой программой. Льготная ипотека очень серьезно стимулировала развитие жилищного строительства. Жилищное строительство, как и любая стройка, имеет серьезный положительный эффект для всей экономики региона в целом, потому что в строительстве задействованы не только непосредственно строители, их техника, но и стройматериалы, разного рода компании, которые обеспечивают транспортную составляющую, заводы по производству строительных материалов. Представляете, сколько сегментов экономики задействовано на стройках? Но, кончено, самый главный эффект от программы льготной ипотеки – это возможность для жителей Кузбасса улучшить свои жилищные условия или приобрести новое жилье по очень льготной ставке, это здорово! Программа дала не только хороший социальный эффект, но еще и экономический, потому что строительная отрасль стала очень быстро развиваться. Конечно, при развитии этой отрасли сразу возникает повышение цен – это естественный процесс. Надо больше строить и регулировать спрос и предложение на рынке жилья. При этом сказать, что цены на квартиры резко повысились в нашем регионе, нельзя. Идет плавное повышение цены, на что вдобавок влияют инфляция, стоимость стройматериалов. Все это в совокупности, конечно, отражается и на стоимости строительства.– Все-таки, как вы считаете, в Кемеровской области нужно продлевать программу льготной ипотеки после 1 июля?– Я считаю, что льготную ипотеку продлевать нужно. Я считаю, что жителям нашего региона нужно дать возможность и дальше приобретать жилье по льготным условиям, а строительной отрасли – возможность развиваться. Строительная отрасль – это локомотив экономики, ее надо поддерживать. Как я уже выше отметил, нужно грамотно регулировать спрос и предложение, находить баланс. А говорить, что льготная ипотека больше не нужна – это неправильно. Эта программа очень нужна, особенно молодым семьям. На мой взгляд, ставки по ипотеке в принципе не должны быть высокими.– Сергей Евгеньевич, какие планы на летний туристический сезон в Кемеровской области? Как будете встречать гостей? Разрабатываете новые туристические маршруты?– Что касается туризма, хочу сначала отметить зимний сезон. Мы традиционно вышли из горнолыжного курорта. В этом году мы покажем очень хороший результат. Скажем так, это будет рекордный год, уже вырисовываются очень хорошие показатели. Не буду пока называть конкретные цифры, но относительно позапрошлого года прирост туристов более 40%. Прошлый год, ввиду пандемии, в расчет не берем. Сейчас у нас стоит задача развивать круглогодичный туризм. Это аксиома для любого курорта – они все хотят быть круглогодичными.Что касается летнего сезона, мы даже в прошлом году сделали хороший рывок, такой серьезный прирост в рамках летнего туризма у нас получился относительно позапрошлого года. В этом году мы очень серьезно готовились к летнему сезону. Думаю, мы также получим очень хороший прирост. Но теперь наша цель – сделать курорты Кемеровской области круглогодичными. Поэтому, конечно, разрабатываются новые туристические маршруты.– Кстати, вы наверняка слышали, недавно экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как подогревал интерес к йети, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе. Как вы оцениваете перспективы такого способа и в дальнейшем?– Это старая добрая история. Почему бы и нет? Ведь у каждого курорта должна быть своя изюминка. Но более важный фактор в привлечении туристов на наши горнолыжные курорты – это наш прекрасный снег, природные условия. Гости наших курортов всегда удивляются именно снегу – его особенной структуре, по которой очень комфортно кататься. Вот основное преимущество наших курортов, и мы этим гордимся. Конечно, и наш многолетний опыт горнолыжных курортов, наши спортсмены – тоже наша гордость. Мы открываем для себя и новые виды спорта: в прошлом году создали Федерацию парашютно-горнолыжного спорта – параски. Это не новый вид спорта мирового уровня, но новый для Кузбасса. Мы уже смогли добиться проведения в нашем регионе чемпионата России по этому виду спорта – прошел в феврале. А в декабре пройдет чемпионат Европы. Это хороший результат. Но самое главное – результаты, которые показали наши спортсмены: в феврале сборная Кузбасса заняла первое место.– В этом году Кузбасс празднует 300-летие со дня образования. Расскажите, как идет подготовка? Вы ранее говорили, что хотите пригласить на празднование президента России, удалось?– Конечно, мы хотим, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишутин приехали, но это вне нашей компетенции. Мы направили соответствующие приглашения, но решения за ними. Мы, конечно, очень хотели бы этого, мы готовимся.Вы знаете, мы у вас в агентстве 11 октября 2018 года оторвали первый лист нашего 1000-дневного календаря – дали старт отсчета до трехсотлетия Кузбасса. Почему мы выбрали именно такой срок? Потому что в Кузбассе на рубеже 20-30-х годов был построен с нуля Новокузнецкий металлургический завод. В дань памяти этому подвигу мы организовали такой марафон. Цель марафона такова: в этом году каждый житель Кузбасса должен почувствовать улучшения в своей жизни, а все, кто приезжает к нам в регион, – увидеть новый Кузбасс: красиво и динамично развивающийся, спортивный, привлекательный с точки зрения приобретения жилья. Мы празднуем 300-летие всем регионом, а у нас, отмечу, только моногородов 24. Можно сказать, вся страна в миниатюре. Хочу также отметить, что мы очень плотно работаем с Фондом развития моногородов, у нас давние тесные дружеские отношения – ни один раз в нашем регионе проводились совещания по развитию монотерриторий. В мае будет очередное совещание, я приветствую и поддерживаю такую практику, мы получили от работы с Фондом очень хороший результат. Так вот, 6 июля будет ровно тысяча дней, как мы дали старт нашему марафону. Я очень надеюсь, что две поставленные амбициозные задачи мы в этом году решим.

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https://realty.ria.ru/20210414/ipoteka-1728246472.html

https://ria.ru/20210118/kuzbass-1593514981.html

https://ria.ru/20210408/chinovniki-1727390118.html

https://ria.ru/20210302/kuzbass-1599628809.html

https://ria.ru/20201229/petrov-1591400240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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