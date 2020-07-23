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В Кузбассе нашли укравшего с доски почета портрет экс-губернатора
Полицейские в Кузбассе установили злоумышленника, повредившего стелу с портретами почетных граждан города Кемерово и укравшего портрет бывшего губернатора... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир михайлов, telegram (приложение), владимир путин, аман тулеев, кемерово, дзержинский, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе нашли укравшего с доски почета портрет экс-губернатора

09:36 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе установили злоумышленника, повредившего стелу с портретами почетных граждан города Кемерово и укравшего портрет бывшего губернатора региона Амана Тулеева.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено как ночью мужчина снимает с доски почета портрет бывшего губернатора региона Амана Тулеева и уходит. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что с городской доски почета также был украден и портрет бывшего главы города Кемерово Владимира Михайлова.
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Ведомство сообщает, что в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Кемерово поступили четыре сообщения от очевидцев о том, что неизвестный повредил стелу с портретами почетных граждан города Кемерово, установленную на улице Дзержинского. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил два портрета и повредил несколько фонарей декоративной подсветки.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что конструкцию повредил 20-летний житель города Кемерово. В настоящее время полицейские выясняют мотивы противоправного деяния. Устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – уточняется в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе городской администрации, портреты будут восстановлены и возвращены на места.
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Аман Тулеев руководил Кузбассом с 1 июля 1997 года. В апреле 2018 года после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.
Владимир Михайлов главой города Кемерово был с декабря 1991 по июль 2012 года.
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Владимир МихайловTelegram (приложение)Владимир ПутинАман ТулеевКемеровоДзержинскийКемеровская областьПроисшествия
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