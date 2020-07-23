В Кузбассе нашли укравшего с доски почета портрет экс-губернатора

Ведомство сообщает, что в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Кемерово поступили четыре сообщения от очевидцев о том, что неизвестный повредил стелу с портретами почетных граждан города Кемерово, установленную на улице Дзержинского. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил два портрета и повредил несколько фонарей декоративной подсветки.