https://ria.ru/20231120/volodin-1910493018.html

Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой

Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой - РИА Новости, 20.11.2023

Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса, его уход из жизни – невосполнимая утрата для... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:05

2023-11-20T09:05

2023-11-20T09:05

политика

кемеровская область

аман тулеев

вячеслав володин

сергей цивилев

госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса, его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил ранее действующий глава региона Сергей Цивилев. "Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса. Уход из жизни Амана Гумировича Тулеева – невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит слова Володина его пресс-служба. Спикер ГД также отметил, что Тулеев был государственником, "его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие".

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

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политика, кемеровская область, аман тулеев, вячеслав володин, сергей цивилев, госдума рф