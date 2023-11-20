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Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой
Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой - РИА Новости, 20.11.2023
Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса, его уход из жизни – невосполнимая утрата для... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:05
2023-11-20T09:05
2023-11-20T09:05
политика
кемеровская область
аман тулеев
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса, его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил ранее действующий глава региона Сергей Цивилев. "Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социального-экономического развития Кузбасса. Уход из жизни Амана Гумировича Тулеева – невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит слова Володина его пресс-служба. Спикер ГД также отметил, что Тулеев был государственником, "его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие".
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политика, кемеровская область, аман тулеев, вячеслав володин, сергей цивилев, госдума рф
Политика, Кемеровская область, Аман Тулеев, Вячеслав Володин, Сергей Цивилев, Госдума РФ
Володин назвал уход Тулеева невосполнимой утратой
Володин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева