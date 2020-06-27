В России выпустили книгу о жизни Амана Тулеева

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Книга с воспоминаниями, размышлениями о власти и рассказом о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" от бывшего губернатора Книга с воспоминаниями, размышлениями о власти и рассказом о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" от бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева поступила в продажу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

Книга называется "Аман Тулеев. С моих слов записано верно".

"С моих слов записано верно" - это не классические мемуары. Российский журналист Андрей Ванденко, работая над текстом, в течение года встречался и беседовал с Аманом Гумировичем и сам называет свою работу "поделенным на хронологические и смысловые главы монологом", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе издательства, Тулеев вспоминает о своем жизненном и карьерном пути, делится личными историями, размышляет о власти и политике, и рассказывает о кемеровской трагедии: о том, как в воскресный день ему на дачу в Мазурове поступил звонок дежурного о задымлении в торговом центре, как в геометрической прогрессии росло число погибших и как в пожаре погибла Таня, его племянница.

"Потом позвонил президент Путин : "Аман, что происходит?" - "Владимир Владимирович, в торговом центре задымление, к сожалению, у входа нашли четырех погибших". Докладывал уверенно, как тебе сейчас рассказываю. Тогда еще никто не знал, что в залах кинотеатра оставались люди… А вскоре понеслось: "Есть тела на лестничной клетке…", "Обнаружены еще трое…". Это сообщения нашего МЧС . Я уже понял, что случилось страшное", - цитирует издательство части из книги.

Аман Тулеев возглавил Кузбасс в 1997 году, его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Однако 1 апреля 2018 года он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Тулеев перешел в облсовет, получив вакантный мандат, позже был избран спикером, но не стал участвовать в выборах пятого созыва, которые прошли 9 сентября. После стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).