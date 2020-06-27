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В России выпустили книгу о жизни Амана Тулеева
Книга с воспоминаниями, размышлениями о власти и рассказом о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" от бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аман тулеев
кемерово
кемеровская область
общество
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кемерово
кемеровская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аман тулеев, кемерово, кемеровская область, общество

В России выпустили книгу о жизни Амана Тулеева

14:44 27.06.2020
371
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАман Тулеев
Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аман Тулеев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Книга с воспоминаниями, размышлениями о власти и рассказом о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" от бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева поступила в продажу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Книга называется "Аман Тулеев. С моих слов записано верно".
Аман Тулеев
11 декабря 2019, 10:43
Тулеев назвал Лужкова "державной глыбой" и политическим учителем
"С моих слов записано верно" - это не классические мемуары. Российский журналист Андрей Ванденко, работая над текстом, в течение года встречался и беседовал с Аманом Гумировичем и сам называет свою работу "поделенным на хронологические и смысловые главы монологом", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе издательства, Тулеев вспоминает о своем жизненном и карьерном пути, делится личными историями, размышляет о власти и политике, и рассказывает о кемеровской трагедии: о том, как в воскресный день ему на дачу в Мазурове поступил звонок дежурного о задымлении в торговом центре, как в геометрической прогрессии росло число погибших и как в пожаре погибла Таня, его племянница.
"Потом позвонил президент Путин: "Аман, что происходит?" - "Владимир Владимирович, в торговом центре задымление, к сожалению, у входа нашли четырех погибших". Докладывал уверенно, как тебе сейчас рассказываю. Тогда еще никто не знал, что в залах кинотеатра оставались люди… А вскоре понеслось: "Есть тела на лестничной клетке…", "Обнаружены еще трое…". Это сообщения нашего МЧС. Я уже понял, что случилось страшное", - цитирует издательство части из книги.
Аман Тулеев возглавил Кузбасс в 1997 году, его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Однако 1 апреля 2018 года он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Тулеев перешел в облсовет, получив вакантный мандат, позже был избран спикером, но не стал участвовать в выборах пятого созыва, которые прошли 9 сентября. После стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Аман Тулеев
14 сентября 2018, 14:53
Аман Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования
420005
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аман ТулеевКемеровоКемеровская областьОбщество
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