Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910531350.html
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса - РИА Новости, 20.11.2023
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса
Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:09
2023-11-20T12:09
кемеровская область
валентина матвиенко
аман тулеев
сергей цивилев
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/08/1518270836_0:47:2978:1722_1920x0_80_0_0_a8bf58941a8d4d042714df1ebbaa114a.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Уход из жизни Амана Гумировича является огромной утратой для всей Кемеровской области - Кузбасса. Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внес неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", - написала она в телеграмме на имя Цивилёва. Матвиенко отметила, что она "глубоко опечалена известием" о кончине Тулеева. "Все, кто знал Амана Гумировича, ценили его за принципиальность, приверженность собственным принципам, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искреннюю заботу о людях. В памяти жителей Кемеровской области – Кузбасса и коллег Аман Гумирович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, отзывчивым человеком, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся", - подчеркнула спикер Совфеда.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/08/1518270836_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_58e2905319a3451bc07179a465723e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, валентина матвиенко, аман тулеев, сергей цивилев, совет федерации рф, общество
Кемеровская область, Валентина Матвиенко, Аман Тулеев, Сергей Цивилев, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса

Матвиенко: Тулеев был авторитетным деятелем, который верно служил Отечеству

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Аман Тулеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв.
"Уход из жизни Амана Гумировича является огромной утратой для всей Кемеровской области - Кузбасса. Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внес неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", - написала она в телеграмме на имя Цивилёва.
Матвиенко отметила, что она "глубоко опечалена известием" о кончине Тулеева.
"Все, кто знал Амана Гумировича, ценили его за принципиальность, приверженность собственным принципам, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искреннюю заботу о людях. В памяти жителей Кемеровской области – Кузбасса и коллег Аман Гумирович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, отзывчивым человеком, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся", - подчеркнула спикер Совфеда.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
07:13
 
Кемеровская областьВалентина МатвиенкоАман ТулеевСергей ЦивилевСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала