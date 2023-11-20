https://ria.ru/20231120/tuleev-1910531350.html

Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса

Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса - РИА Новости, 20.11.2023

Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса

Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:09

2023-11-20T12:09

2023-11-20T12:09

кемеровская область

валентина матвиенко

аман тулеев

сергей цивилев

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Уход из жизни Амана Гумировича является огромной утратой для всей Кемеровской области - Кузбасса. Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внес неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", - написала она в телеграмме на имя Цивилёва. Матвиенко отметила, что она "глубоко опечалена известием" о кончине Тулеева. "Все, кто знал Амана Гумировича, ценили его за принципиальность, приверженность собственным принципам, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искреннюю заботу о людях. В памяти жителей Кемеровской области – Кузбасса и коллег Аман Гумирович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, отзывчивым человеком, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся", - подчеркнула спикер Совфеда.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кемеровская область, валентина матвиенко, аман тулеев, сергей цивилев, совет федерации рф, общество