https://ria.ru/20231120/tuleev-1910531350.html
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса - РИА Новости, 20.11.2023
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса
Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:09
2023-11-20T12:09
2023-11-20T12:09
кемеровская область
валентина матвиенко
аман тулеев
сергей цивилев
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Уход из жизни Амана Гумировича является огромной утратой для всей Кемеровской области - Кузбасса. Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внес неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", - написала она в телеграмме на имя Цивилёва. Матвиенко отметила, что она "глубоко опечалена известием" о кончине Тулеева. "Все, кто знал Амана Гумировича, ценили его за принципиальность, приверженность собственным принципам, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искреннюю заботу о людях. В памяти жителей Кемеровской области – Кузбасса и коллег Аман Гумирович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, отзывчивым человеком, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся", - подчеркнула спикер Совфеда.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, валентина матвиенко, аман тулеев, сергей цивилев, совет федерации рф, общество
Кемеровская область, Валентина Матвиенко, Аман Тулеев, Сергей Цивилев, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко назвала уход из жизни Тулеева огромной утратой для Кузбасса
Матвиенко: Тулеев был авторитетным деятелем, который верно служил Отечеству
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Смерть экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева - огромная утрата для региона, он был авторитетным государственным деятелем, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв
.
"Уход из жизни Амана Гумировича является огромной утратой для всей Кемеровской области - Кузбасса. Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внес неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", - написала она в телеграмме на имя Цивилёва.
Матвиенко отметила, что она "глубоко опечалена известием" о кончине Тулеева.
"Все, кто знал Амана Гумировича, ценили его за принципиальность, приверженность собственным принципам, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искреннюю заботу о людях. В памяти жителей Кемеровской области – Кузбасса и коллег Аман Гумирович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, отзывчивым человеком, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся", - подчеркнула спикер Совфеда.