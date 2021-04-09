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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210409/yeti-1727582528.html
В музее этнографии Горной Шории рассказали, как йети связан с Кузбассом
В музее этнографии Горной Шории рассказали, как йети связан с Кузбассом
Снежный человек в Горной Шории считается материализовавшимся духом гор, для создания туристической привлекательности легенду о нем связали с традиционными... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:10
2021-04-09T17:10
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КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Снежный человек в Горной Шории считается материализовавшимся духом гор, для создания туристической привлекательности легенду о нем связали с традиционными верованиями местных жителей, рассказала РИА Новости директор музея этнографии и природы края Надежда Шихалева.В четверг бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, как подогревал интерес к йети и заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе."Посетителям музея, туристам, гостям города нравится слушать рассказы о йети. В свое время нам выделили деньги на создание экспозиции, посвященной снежному человеку, – сказала директор музея. – Конечно, мы постарались сделать ее интересной, понимая, что это создает туристическую привлекательность и Горной Шории, и в целом Кузбассу, поэтому мы и связали тему йети с темой о традиционных верованиях шорцев".Шихалева отметила, что шорцы поклонялись природным объектам, наделяя их сверхъестественными свойствами. Поскольку здесь очень много гор, то коренные жители обожествляли их и считали, что там живут их духи."Они могли появиться в образе медведя, в образе огромного черного человека и свистели они, и могли заманить людей в тайгу", – рассказала директор музея.Согласно легендам, снежный человек – это материализовавшийся дух гор, которого видят далеко не все."Охотники в тайге, когда сталкивались с духами, никогда об этом не говорили, иначе их могла постигнуть трагическая участь. Они рассказывали (о встрече с йети - Прим. ред.), когда становились пожилыми и физически не могли заниматься традиционным промыслом", – добавила собеседница агентства.
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туристы, новости - туризм, аман тулеев, кемеровская область, туризм

В музее этнографии Горной Шории рассказали, как йети связан с Кузбассом

17:10 09.04.2021
 
© РИА Новости / Ольга КлимоваЙети-парк на Шерегеше. Кемеровская область
Йети-парк на Шерегеше. Кемеровская область - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Ольга Климова
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КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Снежный человек в Горной Шории считается материализовавшимся духом гор, для создания туристической привлекательности легенду о нем связали с традиционными верованиями местных жителей, рассказала РИА Новости директор музея этнографии и природы края Надежда Шихалева.
В четверг бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, как подогревал интерес к йети и заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе.
"Посетителям музея, туристам, гостям города нравится слушать рассказы о йети. В свое время нам выделили деньги на создание экспозиции, посвященной снежному человеку, – сказала директор музея. – Конечно, мы постарались сделать ее интересной, понимая, что это создает туристическую привлекательность и Горной Шории, и в целом Кузбассу, поэтому мы и связали тему йети с темой о традиционных верованиях шорцев".
Шихалева отметила, что шорцы поклонялись природным объектам, наделяя их сверхъестественными свойствами. Поскольку здесь очень много гор, то коренные жители обожествляли их и считали, что там живут их духи.
"Они могли появиться в образе медведя, в образе огромного черного человека и свистели они, и могли заманить людей в тайгу", – рассказала директор музея.
Согласно легендам, снежный человек – это материализовавшийся дух гор, которого видят далеко не все.
"Охотники в тайге, когда сталкивались с духами, никогда об этом не говорили, иначе их могла постигнуть трагическая участь. Они рассказывали (о встрече с йети - Прим. ред.), когда становились пожилыми и физически не могли заниматься традиционным промыслом", – добавила собеседница агентства.
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