https://ria.ru/20231120/tuleev-1910576022.html

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвав его настоящим... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:47

2023-11-20T14:47

2023-11-20T14:47

политика

кемеровская область

россия

белоруссия

аман тулеев

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/43/1518274330_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_89496cc1eb1e536c66662ab42084ce29.jpg

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвав его настоящим патриотом и истинным профессионалом. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Примите искренние соболезнования в связи со смертью видного государственного и политического деятеля Тулеева Амана Гумировича. Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время", - приводит текст соболезнования пресс-служба главы белорусского государства. По словам Лукашенко, Тулеев в своей работе всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

кемеровская область

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, кемеровская область, россия, белоруссия, аман тулеев, александр лукашенко