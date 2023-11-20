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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
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14:47 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910576022.html
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвав его настоящим... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:47
2023-11-20T14:47
политика
кемеровская область
россия
белоруссия
аман тулеев
александр лукашенко
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвав его настоящим патриотом и истинным профессионалом. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Примите искренние соболезнования в связи со смертью видного государственного и политического деятеля Тулеева Амана Гумировича. Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время", - приводит текст соболезнования пресс-служба главы белорусского государства. По словам Лукашенко, Тулеев в своей работе всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
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политика, кемеровская область, россия, белоруссия, аман тулеев, александр лукашенко
Политика, Кемеровская область, Россия, Белоруссия, Аман Тулеев, Александр Лукашенко
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

Лукашенко назвал умершего Тулеева настоящим патриотом и истинным профессионалом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аман Тулеев. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвав его настоящим патриотом и истинным профессионалом.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв.
"Примите искренние соболезнования в связи со смертью видного государственного и политического деятеля Тулеева Амана Гумировича. Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время", - приводит текст соболезнования пресс-служба главы белорусского государства. По словам Лукашенко, Тулеев в своей работе всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
07:13
 
ПолитикаКемеровская областьРоссияБелоруссияАман ТулеевАлександр Лукашенко
 
 
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