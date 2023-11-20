https://ria.ru/20231120/tuleev-1910516747.html

Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября

Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023

Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября

Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:13

2023-11-20T11:13

2023-11-20T11:17

кемеровская область

политика

аман тулеев

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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев."Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

кемеровская область

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Кирилл Волков

кемеровская область, политика, аман тулеев