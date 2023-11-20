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Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023
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11:13 20.11.2023 (обновлено: 11:17 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910516747.html
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:13
2023-11-20T11:17
кемеровская область
политика
аман тулеев
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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев."Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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кемеровская область, политика, аман тулеев
Кемеровская область, Политика, Аман Тулеев
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября

Прощание с Аманом Тулеевым пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аман Тулеев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.
"Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", – говорится в сообщении.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
07:13
 
Кемеровская областьПолитикаАман Тулеев
 
 
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