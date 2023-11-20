https://ria.ru/20231120/tuleev-1910516747.html
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября - РИА Новости, 20.11.2023
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:13
2023-11-20T11:13
2023-11-20T11:17
кемеровская область
политика
аман тулеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151826/71/1518267196_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d54ea86dbfb26d38c5852b0d033e8fdb.jpg
КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев."Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151826/71/1518267196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84d52ad87cd5f11625f1e152607ba795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, политика, аман тулеев
Кемеровская область, Политика, Аман Тулеев
Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября
Прощание с Аманом Тулеевым пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса
КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Прощание с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.
"Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", – говорится в сообщении.