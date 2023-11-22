https://ria.ru/20231122/tuleev-1910968445.html

В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым

В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым - РИА Новости, 22.11.2023

В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым

Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:48

2023-11-22T08:48

2023-11-22T11:10

кемеровская область

аман тулеев

сергей цивилев

сергей неверов

кемерово

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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент РИА Новости. Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Множество людей пришли в Музыкальный театр, чтобы проводить в последний путь бывшего губернатора, они принесли венки и живые цветы. Зал Музыкального театра, где проходила гражданская панихида, не вместил всех желающих проститься с бывшим губернатором. В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. Проводить бывшего губернатора приехала делегация из Казахстана, они привезли землю с могилы отца Амана Тулеева. Телеграммы соболезнования пришли от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других политических деятелей. Отпевать Амана Гумировича Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, аман тулеев, сергей цивилев, сергей неверов, кемерово