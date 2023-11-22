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В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым - РИА Новости, 22.11.2023
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08:48 22.11.2023 (обновлено: 11:10 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/tuleev-1910968445.html
В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым
В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым - РИА Новости, 22.11.2023
В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым
Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:48
2023-11-22T11:10
кемеровская область
аман тулеев
сергей цивилев
сергей неверов
кемерово
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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент РИА Новости. Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Множество людей пришли в Музыкальный театр, чтобы проводить в последний путь бывшего губернатора, они принесли венки и живые цветы. Зал Музыкального театра, где проходила гражданская панихида, не вместил всех желающих проститься с бывшим губернатором. В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. Проводить бывшего губернатора приехала делегация из Казахстана, они привезли землю с могилы отца Амана Тулеева. Телеграммы соболезнования пришли от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других политических деятелей. Отпевать Амана Гумировича Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
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кемеровская область, аман тулеев, сергей цивилев, сергей неверов, кемерово
Кемеровская область, Аман Тулеев, Сергей Цивилев, Сергей Неверов, Кемерово
В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым

В Кемерово завершилась церемония прощания с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Люди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент РИА Новости.
Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет.
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкПортрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Портрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Портрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Множество людей пришли в Музыкальный театр, чтобы проводить в последний путь бывшего губернатора, они принесли венки и живые цветы. Зал Музыкального театра, где проходила гражданская панихида, не вместил всех желающих проститься с бывшим губернатором. В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. Проводить бывшего губернатора приехала делегация из Казахстана, они привезли землю с могилы отца Амана Тулеева. Телеграммы соболезнования пришли от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других политических деятелей.
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Люди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Люди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Отпевать Амана Гумировича Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Биография Амана Тулеева
20 ноября, 07:13
 
Кемеровская областьАман ТулеевСергей ЦивилевСергей НеверовКемерово
 
 
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