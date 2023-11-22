В Кузбассе простились с экс-губернатором Аманом Тулеевым
В Кемерово завершилась церемония прощания с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, передает корреспондент РИА Новости.
Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет.
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкПортрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Портрет на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Множество людей пришли в Музыкальный театр, чтобы проводить в последний путь бывшего губернатора, они принесли венки и живые цветы. Зал Музыкального театра, где проходила гражданская панихида, не вместил всех желающих проститься с бывшим губернатором. В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. Проводить бывшего губернатора приехала делегация из Казахстана, они привезли землю с могилы отца Амана Тулеева. Телеграммы соболезнования пришли от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других политических деятелей.
© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Люди на церемонии прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Музыкальном театре Кузбасса
Отпевать Амана Гумировича Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерово.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.