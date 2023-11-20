Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева
Мишустин: Тулеев обладал большим управленческим и организаторским талантом
Аман Тулеев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметил, что тот обладал большим управленческим и организаторским талантом, текст телеграммы размещен в Telegram-канале кабмина.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв.
"Аман Гумирович был высокопрофессиональным и целеустремленным руководителем, обладал большим управленческим и организаторским талантом, принципиальностью и умением эффективно решать общенациональные задачи. За годы самоотверженной работы во главе Кемеровской области внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона. Его искренняя забота о благополучии жителей Кузбасса заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Амана Тулеева больше нет, но светлая память об этом ярком и неординарном человеке навсегда останется в сердцах. Он также передал искренние соболезнования коллегам, родным и близким, всем, кто уважал и ценил его.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Десятого апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.