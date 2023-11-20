https://ria.ru/20231120/tuleev-1910632145.html

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Тулеева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметил, что тот обладал большим... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:31

2023-11-20T17:31

2023-11-20T17:31

кемеровская область

аман тулеев

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметил, что тот обладал большим управленческим и организаторским талантом, текст телеграммы размещен в Telegram-канале кабмина. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Аман Гумирович был высокопрофессиональным и целеустремленным руководителем, обладал большим управленческим и организаторским талантом, принципиальностью и умением эффективно решать общенациональные задачи. За годы самоотверженной работы во главе Кемеровской области внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона. Его искренняя забота о благополучии жителей Кузбасса заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Амана Тулеева больше нет, но светлая память об этом ярком и неординарном человеке навсегда останется в сердцах. Он также передал искренние соболезнования коллегам, родным и близким, всем, кто уважал и ценил его. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет - с 1997 по 2018 год. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Десятого апреля 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года, когда стал ректором КРИРПО.

https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, аман тулеев, михаил мишустин, россия