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Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"
Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека ради развития... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:41
2021-04-08T17:33
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новости - туризм
аман тулеев
таштагольский район
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека ради развития горнолыжного туризма.По его словам, после рассказов местных охотников, которые клялись, что своими глазами видели двухметрового заросшего шерстью великана, он лично проехал на снегоходе до Азасской пещеры, но каких-либо следов йети не обнаружил.C 2010 года в Горной Шории стали отмечать новый праздник — День снежного человека, который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Учредили приз в миллион рублей тому, кто найдет йети. Когда интерес начал затухать, Тулеев попросил главу Таштагольского района "взбодрить народ".Чтобы человек, изображавший йети, не пострадал, людям объясняли, что для получения награды снежного человека нужно брать только живым. "Никто еще в мире снежного человека не нашел. Но отчаиваться, пожалуй, не стоит. Может, действительно где-то бродит. Вдруг удастся встретить йети и вписать свое имя в мировую историю", — заключил Тулеев.Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 года и досрочно покинул пост в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.
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туризм, туристы, новости - туризм, аман тулеев, таштагольский район, кемеровская область, общество

Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"

15:41 08.04.2021 (обновлено: 17:33 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018
Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека ради развития горнолыжного туризма.
По его словам, после рассказов местных охотников, которые клялись, что своими глазами видели двухметрового заросшего шерстью великана, он лично проехал на снегоходе до Азасской пещеры, но каких-либо следов йети не обнаружил.

"Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте (главе Таштагольского района. — Прим. ред.): "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали — до одного миллиона человек в год, — это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить — покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь", — написал Тулеев.

C 2010 года в Горной Шории стали отмечать новый праздник — День снежного человека, который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Учредили приз в миллион рублей тому, кто найдет йети. Когда интерес начал затухать, Тулеев попросил главу Таштагольского района "взбодрить народ".
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"Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь". Как уж там Макута выкручивался, не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался", — рассказал Тулеев.

Чтобы человек, изображавший йети, не пострадал, людям объясняли, что для получения награды снежного человека нужно брать только живым. "Никто еще в мире снежного человека не нашел. Но отчаиваться, пожалуй, не стоит. Может, действительно где-то бродит. Вдруг удастся встретить йети и вписать свое имя в мировую историю", — заключил Тулеев.
Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 года и досрочно покинул пост в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмАман ТулеевТаштагольский районКемеровская областьОбщество
 
 
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