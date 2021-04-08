https://ria.ru/20210408/chinovniki-1727390118.html

Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"

Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека ради развития... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:41

2021-04-08T15:41

2021-04-08T17:33

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таштагольский район

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общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека ради развития горнолыжного туризма.По его словам, после рассказов местных охотников, которые клялись, что своими глазами видели двухметрового заросшего шерстью великана, он лично проехал на снегоходе до Азасской пещеры, но каких-либо следов йети не обнаружил.C 2010 года в Горной Шории стали отмечать новый праздник — День снежного человека, который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Учредили приз в миллион рублей тому, кто найдет йети. Когда интерес начал затухать, Тулеев попросил главу Таштагольского района "взбодрить народ".Чтобы человек, изображавший йети, не пострадал, людям объясняли, что для получения награды снежного человека нужно брать только живым. "Никто еще в мире снежного человека не нашел. Но отчаиваться, пожалуй, не стоит. Может, действительно где-то бродит. Вдруг удастся встретить йети и вписать свое имя в мировую историю", — заключил Тулеев.Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 года и досрочно покинул пост в 2018 году после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.

https://ria.ru/20210331/ukraina-1603616168.html

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