https://ria.ru/20231120/tuleev-1910558481.html
Медведев выразил соболезнования родным и близким Тулеева
Медведев выразил соболезнования родным и близким Тулеева - РИА Новости, 20.11.2023
Медведев выразил соболезнования родным и близким Тулеева
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования родственникам и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвал... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:44
2023-11-20T13:44
2023-11-20T13:44
политика
кемеровская область
россия
дмитрий медведев
аман тулеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования родственникам и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвал его настоящим патриотом и гражданином, который многое сделал для укрепления страны, сообщили в секретариате зампреда СБ. Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв. "Всю свою жизнь Аман Гумирович был настоящим патриотом и гражданином, который многое сделал для укрепления нашего государства. Знал его как мудрого, компетентного политика с твердыми принципами, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Амана Гумировича Тулеева, всем, кто его знал и любил. Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме Медведева. Зампред Совбеза отметил, что за долгие годы добросовестной работы Тулеев проявил себя как "профессионал высокого класса, энергичный, целеустремленный руководитель". "Его знания и опыт были востребованы на высоких, ответственных постах. Возглавляя Кемеровскую область – Кузбасс, он внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие. Хорошо знал проблемы жителей региона, чутко реагировал на их запросы, пользовался авторитетом и уважением коллег", - указано в тексте телеграммы.
https://ria.ru/20231120/tuleev-1910484406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кемеровская область, россия, дмитрий медведев, аман тулеев
Политика, Кемеровская область, Россия, Дмитрий Медведев, Аман Тулеев
Медведев выразил соболезнования родным и близким Тулеева
Медведев: Тулеев был настоящим патриотом, много сделавшим для укрепления России
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования родственникам и близким бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева, назвал его настоящим патриотом и гражданином, который многое сделал для укрепления страны, сообщили в секретариате зампреда СБ.
Экс-губернатор Кузбасса скончался в возрасте 79 лет, сообщил в понедельник действующий глава региона Сергей Цивилёв
.
"Всю свою жизнь Аман Гумирович был настоящим патриотом и гражданином, который многое сделал для укрепления нашего государства. Знал его как мудрого, компетентного политика с твердыми принципами, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь людям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Амана Гумировича Тулеева, всем, кто его знал и любил. Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что за долгие годы добросовестной работы Тулеев проявил себя как "профессионал высокого класса, энергичный, целеустремленный руководитель". "Его знания и опыт были востребованы на высоких, ответственных постах. Возглавляя Кемеровскую область – Кузбасс, он внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие. Хорошо знал проблемы жителей региона, чутко реагировал на их запросы, пользовался авторитетом и уважением коллег", - указано в тексте телеграммы.