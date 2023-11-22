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В Музыкальном театре началась церемония прощания с экс-главой Кузбасса
В Музыкальном театре началась церемония прощания с экс-главой Кузбасса - РИА Новости, 22.11.2023
В Музыкальном театре началась церемония прощания с экс-главой Кузбасса
Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым началась в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва в Кемерове,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:46
2023-11-22T07:46
2023-11-22T10:02
политика
кемеровская область
аман тулеев
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КЕМЕРОВО, 22 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым началась в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва в Кемерове, передает корреспондент РИА Новости. Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Попрощаться с бывшим губернатором идет множество людей, среди них члены регионального правительства, городской администрации, представители муниципальных округов, ветеранских организаций, депутатского корпуса, министерств и ведомств, медицинских организаций и образовательных учреждений, молодежь. Они несут венки и живые цветы. Рядом с гробом почетный караул, на церемонию прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, он находится рядом с родственниками Амана Тулеева. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал до сентября 2018 года, когда стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
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политика, кемеровская область, аман тулеев, сергей цивилев
Политика, Кемеровская область, Аман Тулеев, Сергей Цивилев
В Музыкальном театре началась церемония прощания с экс-главой Кузбасса
В Музыкальном театре началась церемония прощания с экс-главой Кузбасса Тулеевым
КЕМЕРОВО, 22 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым началась в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва в Кемерове, передает корреспондент РИА Новости.
Тулеев скончался в понедельник в возрасте 79 лет.
Попрощаться с бывшим губернатором идет множество людей, среди них члены регионального правительства, городской администрации, представители муниципальных округов, ветеранских организаций, депутатского корпуса, министерств и ведомств, медицинских организаций и образовательных учреждений, молодежь. Они несут венки и живые цветы.
Рядом с гробом почетный караул, на церемонию прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
, он находится рядом с родственниками Амана Тулеева.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область
с 1997 года более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля 2018 года, получив вакантный мандат в региональном парламенте. Совет народных депутатов Кемеровской области 10 апреля 2018 года выбрал Тулеева своим председателем. Этот пост он занимал до сентября 2018 года, когда стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
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