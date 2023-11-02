https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html

Биография Юрия Темирканова

Биография Юрия Темирканова - РИА Новости, 02.11.2023

Биография Юрия Темирканова

Известный российский дирижер, народный артист СССР Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике (Кабардино-Балкария). РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:46

2023-11-02T16:46

2023-11-02T16:46

справки

юрий темирканов

нальчик

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Известный российский дирижер, народный артист СССР Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике (Кабардино-Балкария).Был одним из четырех детей Хату Темирканова, возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) отец был комиссаром партизанского отряда, был казнен фашистами. Мать во время войны провела месяц в застенках гестапо, была приговорена к расстрелу, но чудом выжила. После окончания музыкальной школы-семилетки в Нальчике, в 1953-1957 годах Темирканов учился в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (ныне – Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова). В 1962 году окончил оркестровый факультет, в 1968 году – дирижерский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова). В 1966 году Темирканов стал победителем II Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве и совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии и известным скрипачом Давидом Ойстрахом. В 1966-1972 годах был дирижером ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Среди основных работ тех лет – "Травиата" Джузеппе Верди (1966), "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти (1968), "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина (1972).В 1967 году дебютировал с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии и стал дирижером-ассистентом этого коллектива. В 1968-1976 годах занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра Ленинградской филармонии (ныне Академический симфонический оркестр).В 1976-1988 годах он был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Под его руководством в театре были осуществлены постановки опер "Война и мир" Сергея Прокофьева (1977), "Мертвые души" Родиона Щедрина (1978), "Петр I" (1975), "Пушкин" (1979) и "Маяковский начинается" Андрея Петрова (1983). Как музыкальный руководитель и дирижер поставил оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" (1982) и "Пиковая дама" (1984). Первым ввел в практику симфонические концерты с оркестром Кировского театра.С 1988 года Юрий Темирканов являлся главным дирижером и художественным руководителем академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.В Большом театре был музыкальным руководителем постановки оперы "Мертвые души" Родиона Щедрина, мировая премьера которой состоялась в 1977 году. В 2007 году Темирканов был приглашен в театр для постановки оперы "Кармен" Жоржа Бизе. До 2009 года был главным приглашенным дирижером Большого театра.Маэстро также сотрудничал с известными музыкальными коллективами мира. Дебютировав в 1977 году с лондонским Королевским филармоническим оркестром, Юрий Темирканов в 1979 году стал главным приглашенным дирижером этого коллектива, а в 1992-1998 годах занимал пост главного дирижера. Он являлся также главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра (1992-1997) и Национального оркестра Датского радио (1998-2008).В 2000-2006 годах возглавлял Балтиморский симфонический оркестр.В 2010-2012 годах был музыкальным директором Театро Реджио в Парме (Италия).В 2015 году Юрий Темирканов был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме.С 1999 года в Петербурге проходил основанный Темиркановым Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" с участием известных исполнителей современности и прославленных музыкальных коллективов. Был председателем Союза концертных деятелей Российской Федерации.В 2004 году был создан благотворительный Международный Фонд Культурных Инициатив Маэстро Темирканова.Был также учредителем образовательного фонда "Талант и успех" (ныне образовательный центр "Сириус"). В 2016 году был избран президентом Международного Центра Рерихов.Юрий Темирканов был удостоен многочисленных российских и международных наград. Народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1973), народный артист СССР (1981).Орден Ленина (1983). В 1976 году за постановку оперы "Петр I" и в 1985 году за постановку оперы "Евгений Онегин" был удостоен Государственных премий СССР.Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года, лауреат премии президента РФ 2002 года. Юрий Темирканов – полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" III (1998), II (2003), I (2008), и IV (2013) степеней. Командор ордена Звезды Италии (2012), кавалер японского ордена Восходящего солнца (2015). В 2003 и 2007 годах Темирканову была присуждена престижная премия Аббиати в номинации "лучший дирижер", в 2003 году в Италии Юрий Темирканов был назван "Дирижером года". Лауреат премии Артуро Бенедетти Микеланджели и премии фонда театра Ла Фениче "Жизнь в музыке", обладатель почетных званий Академии Санта-Чечилия, Петербургской и Московской консерваторий. В 2016 году ему был вручен итальянский орден Arca d’Oro ("Золотой ковчег") и пр.Премия "Триумф" (2003), международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда" (2011).В июне 2018 года Юрию Темирканову была присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" (2009). 2 ноября 2023 года Юрий Темирканов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий темирканов, нальчик