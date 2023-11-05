https://ria.ru/20231105/temirkanov-1907555055.html
В Петербурге началось прощание с Юрием Темиркановым
В Петербурге началось прощание с Юрием Темиркановым - РИА Новости, 05.11.2023
В Петербурге началось прощание с Юрием Темиркановым
Церемония прощания с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:00
2023-11-05T11:00
2023-11-05T11:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым началось в Большом зале филармонии, передает корреспондент РИА Новости. Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Его похоронят на Комаровском кладбище, где покоится множество выдающихся людей, включая поэтессу Анну Ахматову, писателя Даниила Гранина и ученого Жореса Алферова. Гроб установлен в Большом зале филармонии перед сценой. Среди траурных венков - венки от президента России Владимира Путина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также от дирижера Валерия Гергиева и помощника президента РФ Владимира Мединского. Гражданская панихида сопровождается выступлением Заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Перед началом церемонии Владимир Альтшулер, дирижёр еще одного творческого коллектива филармонии, Академического симфонического оркестра, рассказал журналистам, каким он помнит Темирканова. "Юрий Хатуевич... прекрасно смотрелся на сцене, у него была великолепная, блистательная мануальная техника, он прекрасно общался как с оркестром, так и с залом. На тех концертах, которые помню, публики было такое количество, что, как говорят музыканты, на люстрах висели", - вспоминает Альтшулер. Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html
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РИА Новости
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санкт-петербург, юрий темирканов, музыка, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Юрий Темирканов, Музыка, Новости культуры
В Петербурге началось прощание с Юрием Темиркановым
Прощание с дирижером Юрием Темиркановым началось в Петербургской филармонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым началось в Большом зале филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Его похоронят на Комаровском кладбище, где покоится множество выдающихся людей, включая поэтессу Анну Ахматову
, писателя Даниила Гранина
и ученого Жореса Алферова
.
Биография Юрия Темирканова
Гроб установлен в Большом зале филармонии перед сценой. Среди траурных венков - венки от президента России Владимира Путина
, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
, а также от дирижера Валерия Гергиева
и помощника президента РФ Владимира Мединского
.
Гражданская панихида сопровождается выступлением Заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Перед началом церемонии Владимир Альтшулер, дирижёр еще одного творческого коллектива филармонии, Академического симфонического оркестра, рассказал журналистам, каким он помнит Темирканова.
«
"Юрий Хатуевич... прекрасно смотрелся на сцене, у него была великолепная, блистательная мануальная техника, он прекрасно общался как с оркестром, так и с залом. На тех концертах, которые помню, публики было такое количество, что, как говорят музыканты, на люстрах висели", - вспоминает Альтшулер.
Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.