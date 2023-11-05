https://ria.ru/20231105/temirkanov-1907604302.html
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом - РИА Новости, 05.11.2023
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом
Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:47
2023-11-05T17:47
2023-11-05T17:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии имени Шостаковича. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с Темиркановым прошло в воскресенье в Большом зале филармонии. "Похороны состоялись", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. С 1988 по 2022 год Темирканов возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии в статусе художественного руководителя и главного дирижера, в январе 2022 года оставил пост главного дирижера, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, санкт-петербург, юрий темирканов, музыка
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Юрий Темирканов, Музыка
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом
Дирижера Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии имени Шостаковича.
Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с Темиркановым прошло в воскресенье в Большом зале филармонии.
Биография Юрия Темирканова
"Похороны состоялись", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
С 1988 по 2022 год Темирканов возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии в статусе художественного руководителя и главного дирижера, в январе 2022 года оставил пост главного дирижера, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
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