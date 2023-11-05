Рейтинг@Mail.ru
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:47 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/temirkanov-1907604302.html
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом - РИА Новости, 05.11.2023
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом
Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:47
2023-11-05T17:47
культура
новости культуры
санкт-петербург
юрий темирканов
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907556139_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_5749d86d3e2e985f106b7251773b987b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии имени Шостаковича. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с Темиркановым прошло в воскресенье в Большом зале филармонии. "Похороны состоялись", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. С 1988 по 2022 год Темирканов возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии в статусе художественного руководителя и главного дирижера, в январе 2022 года оставил пост главного дирижера, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html
https://ria.ru/20231103/temirkanov-1907103937.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907556139_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_cb7e89ed0d361a0b256c6408b7101682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, санкт-петербург, юрий темирканов, музыка
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Юрий Темирканов, Музыка
Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом

Дирижера Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым в Большом зале Петербургской филармонии
Прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым в Большом зале Петербургской филармонии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии имени Шостаковича.
Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с Темиркановым прошло в воскресенье в Большом зале филармонии.
Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Биография Юрия Темирканова
2 ноября, 16:46
"Похороны состоялись", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
С 1988 по 2022 год Темирканов возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии в статусе художественного руководителя и главного дирижера, в январе 2022 года оставил пост главного дирижера, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова
3 ноября, 09:48
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургЮрий ТемиркановМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала