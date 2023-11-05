https://ria.ru/20231105/temirkanov-1907604302.html

Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом

Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом - РИА Новости, 05.11.2023

Юрия Темирканова похоронили на кладбище под Петербургом

Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:47

2023-11-05T17:47

2023-11-05T17:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Выдающегося дирижера Юрия Темирканова похоронили в воскресенье на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в академической филармонии имени Шостаковича. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с Темиркановым прошло в воскресенье в Большом зале филармонии. "Похороны состоялись", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. С 1988 по 2022 год Темирканов возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии в статусе художественного руководителя и главного дирижера, в январе 2022 года оставил пост главного дирижера, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.

https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html

https://ria.ru/20231103/temirkanov-1907103937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, санкт-петербург, юрий темирканов, музыка