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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/zarplaty-1732309382.html
Опубликованы среднемесячные зарплаты руководителей учреждений культуры
Опубликованы среднемесячные зарплаты руководителей учреждений культуры
Среди руководителей учреждений, подведомственных Минкультуры РФ, наибольшая среднемесячная зарплата по итогам 2020 года была у худрука Санкт-Петербургской... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:10
2021-05-14T14:10
культура
новости культуры
валерий фокин
зельфира трегулова
дмитрий бак
римас туминас
марина лошак
большой театр
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среди руководителей учреждений, подведомственных Минкультуры РФ, наибольшая среднемесячная зарплата по итогам 2020 года была у худрука Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова – более 1,3 миллиона рублей, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте министерства.На втором месте – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ее доходы составили более 1 миллиона рублей. Следом за ними в рейтинге среднемесячных доходов следует гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, зарплата которого в 2020 году составляла более 987 тысяч рублей, от него ненамного отстает гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина с зарплатой более 941 тысячи рублей.Руководитель киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров получал в среднем более 876 тысяч рублей в месяц. Зарплата худрука Александринского театра Валерия Фокина составляла более 735 тысяч рублей, директора театра Рината Досмухамедова – более 803 тысяч рублей.Доходы гендиректора Большого театра Владимира Урина, согласно документу, составляли более 700 тысяч рублей в месяц, а зарплата художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева – более 646 тысяч рублей.Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас зарабатывал в прошлом году более 673 тысяч, директор театра Кирилл Крок – 508 тысяч рублей. Зарплаты руководителей Малого театра в прошедшем году распределились следующим образом: худрук Юрий Соломин получал более 645 тысяч рублей, а директор Тамара Михайлова – более 511 тысяч рублей.Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач в среднем получал в 2020 году более 600 рублей в месяц, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков – более 436 тысяч рублей, зарплата президента театра Татьяны Дорониной составляла более 531 тысячи рублей.Гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в среднем зарабатывал более 620 тысяч рублей, зарплата директора Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" составляла более 677 тысяч рублей.Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак в 2020 году получала более 593 тысяч рублей в месяц в среднем. Дмитрий Бак, возглавляющий Государственный музей истории российской литературы имени Даля, согласно документу, получал в 2020 году зарплату более 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729296936.html
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новости культуры, валерий фокин, зельфира трегулова, дмитрий бак, римас туминас, марина лошак, большой театр, мариинский театр, александринский театр, карен шахназаров, михаил пиотровский, юрий соломин, эдуард бояков, юрий темирканов, елена гагарина

Опубликованы среднемесячные зарплаты руководителей учреждений культуры

14:10 14.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкОткрытие сезона в Петербургской филармонии им.Д.Шостаковича
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© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среди руководителей учреждений, подведомственных Минкультуры РФ, наибольшая среднемесячная зарплата по итогам 2020 года была у худрука Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова – более 1,3 миллиона рублей, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте министерства.
На втором месте – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, ее доходы составили более 1 миллиона рублей. Следом за ними в рейтинге среднемесячных доходов следует гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, зарплата которого в 2020 году составляла более 987 тысяч рублей, от него ненамного отстает гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина с зарплатой более 941 тысячи рублей.
Руководитель киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров получал в среднем более 876 тысяч рублей в месяц. Зарплата худрука Александринского театра Валерия Фокина составляла более 735 тысяч рублей, директора театра Рината Досмухамедова – более 803 тысяч рублей.
Доходы гендиректора Большого театра Владимира Урина, согласно документу, составляли более 700 тысяч рублей в месяц, а зарплата художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева – более 646 тысяч рублей.
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Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас зарабатывал в прошлом году более 673 тысяч, директор театра Кирилл Крок – 508 тысяч рублей. Зарплаты руководителей Малого театра в прошедшем году распределились следующим образом: худрук Юрий Соломин получал более 645 тысяч рублей, а директор Тамара Михайлова – более 511 тысяч рублей.
Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач в среднем получал в 2020 году более 600 рублей в месяц, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков – более 436 тысяч рублей, зарплата президента театра Татьяны Дорониной составляла более 531 тысячи рублей.
Гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в среднем зарабатывал более 620 тысяч рублей, зарплата директора Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" составляла более 677 тысяч рублей.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак в 2020 году получала более 593 тысяч рублей в месяц в среднем. Дмитрий Бак, возглавляющий Государственный музей истории российской литературы имени Даля, согласно документу, получал в 2020 году зарплату более 500 тысяч рублей.
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КультураНовости культурыВалерий ФокинЗельфира ТрегуловаДмитрий БакРимас ТуминасМарина ЛошакБольшой театрМариинский театрАлександринский театрКарен ШахназаровМихаил ПиотровскийЮрий СоломинЭдуард БояковЮрий ТемиркановЕлена Гагарина
 
 
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