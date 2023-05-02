https://ria.ru/20230502/temirkanov-1869279321.html

Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым

Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым - РИА Новости, 02.05.2023

Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым

Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:06

2023-05-02T21:06

2023-05-02T21:06

культура

россия

владимир путин

юрий темирканов

валерий гергиев

мариинский театр

культура

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался с российским музыкантом, дирижером Юрием Темиркановым. Путин во вторник приехал в Мариинский театр поздравить маэстро с юбилеем. "Я с ним недавно разговаривал по телефону", - сказал Путин. Темирканов до 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского театра).

https://ria.ru/20230502/iskusstvo-1869272709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, юрий темирканов, валерий гергиев, мариинский театр, культура, новости культуры