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Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым - РИА Новости, 02.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:06 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/temirkanov-1869279321.html
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым - РИА Новости, 02.05.2023
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:06
2023-05-02T21:06
культура
россия
владимир путин
юрий темирканов
валерий гергиев
мариинский театр
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался с российским музыкантом, дирижером Юрием Темиркановым. Путин во вторник приехал в Мариинский театр поздравить маэстро с юбилеем. "Я с ним недавно разговаривал по телефону", - сказал Путин. Темирканов до 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского театра).
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россия, владимир путин, юрий темирканов, валерий гергиев, мариинский театр, культура, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Культура, Новости культуры
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым

Путин рассказал, что недавно разговаривал с дирижером Темиркановым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Юрий Темирканов
Владимир Путин и Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Юрий Темирканов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался с российским музыкантом, дирижером Юрием Темиркановым.
Путин во вторник приехал в Мариинский театр поздравить маэстро с юбилеем.
"Я с ним недавно разговаривал по телефону", - сказал Путин.
Темирканов до 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского театра).
Путин поздравил Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики
Вчера, 20:25
 
КультураРоссияВладимир ПутинЮрий ТемиркановВалерий ГергиевМариинский театрКультураНовости культуры
 
 
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