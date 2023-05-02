https://ria.ru/20230502/temirkanov-1869279321.html
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым - РИА Новости, 02.05.2023
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:06
2023-05-02T21:06
2023-05-02T21:06
культура
россия
владимир путин
юрий темирканов
валерий гергиев
мариинский театр
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем - директором Мариинского театра Валерием Гергиевым рассказал, что не так давно общался с российским музыкантом, дирижером Юрием Темиркановым. Путин во вторник приехал в Мариинский театр поздравить маэстро с юбилеем. "Я с ним недавно разговаривал по телефону", - сказал Путин. Темирканов до 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского театра).
https://ria.ru/20230502/iskusstvo-1869272709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юрий темирканов, валерий гергиев, мариинский театр, культура, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Культура, Новости культуры
Путин рассказал о недавнем разговоре с дирижером Темиркановым
Путин рассказал, что недавно разговаривал с дирижером Темиркановым