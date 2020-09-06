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Культура
https://ria.ru/20200906/mariinka-1576775178.html
Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон
ХХVIII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершается 6 сентября, а на следующий день стартует новый сезон, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T06:37
2020-09-06T06:37
культура
театр
балет
опера
новости культуры
анна матисон
мариинский театр
юрий темирканов
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.</strong> ХХVIII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершается 6 сентября, а на следующий день стартует новый сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Музыкальный форум, открывшийся 20 июня первым в России после вынужденного карантина, продлился более двух месяцев. За это время на площадках Мариинского театра состоялось свыше 110 событий.Под занавес фестиваля театр приготовил для зрителей насыщенную программу: показ возобновленного "Огненного ангела" Прокофьева под управлением Гергиева (2 сентября), концерты пианиста-виртуоза Даниила Трифонова (3 и 4 сентября), премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова, а также гала-концерты и вечера одноактных балетов.Закрытие 6 сентября пройдет сразу на трех площадках театра: на исторической сцене – опера Верди "Риголетто", в Мариинском-2 – одноактные балеты, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского", подготовленного Академией молодых оперных певцов.Свой новый сезон театр начнет 7 сентября показом оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон. Также в первую декаду сезона зрителей ждет встреча с Анной Нетребко – 18 сентября в свой день рождения певица выйдет на историческую сцену театра в партии Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Юрия Темирканова.Формируя афишу нового сезона Мариинский театр сохранил максимально возможное количество перенесенных спектаклей с заявленными составами, чтобы у зрителей была возможность увидеть постановки с любимыми артистами. В новом сезоне продолжат действовать принятые на данный момент меры безопасности: шахматная рассадка в залах, обязательное наличие масок и перчаток и необходимость соблюдать дистанцию на протяжении всего пребывания в театре.
https://ria.ru/20200819/1575970869.html
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театр, балет, опера, новости культуры, анна матисон, мариинский театр, юрий темирканов

Мариинка завершает фестиваль "Звезды белых ночей" и начинает новый сезон

06:37 06.09.2020
682
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. ХХVIII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершается 6 сентября, а на следующий день стартует новый сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Музыкальный форум, открывшийся 20 июня первым в России после вынужденного карантина, продлился более двух месяцев. За это время на площадках Мариинского театра состоялось свыше 110 событий.
Под занавес фестиваля театр приготовил для зрителей насыщенную программу: показ возобновленного "Огненного ангела" Прокофьева под управлением Гергиева (2 сентября), концерты пианиста-виртуоза Даниила Трифонова (3 и 4 сентября), премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова, а также гала-концерты и вечера одноактных балетов.
Закрытие 6 сентября пройдет сразу на трех площадках театра: на исторической сцене – опера Верди "Риголетто", в Мариинском-2 – одноактные балеты, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского", подготовленного Академией молодых оперных певцов.
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Свой новый сезон театр начнет 7 сентября показом оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон. Также в первую декаду сезона зрителей ждет встреча с Анной Нетребко – 18 сентября в свой день рождения певица выйдет на историческую сцену театра в партии Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Юрия Темирканова.
Формируя афишу нового сезона Мариинский театр сохранил максимально возможное количество перенесенных спектаклей с заявленными составами, чтобы у зрителей была возможность увидеть постановки с любимыми артистами. В новом сезоне продолжат действовать принятые на данный момент меры безопасности: шахматная рассадка в залах, обязательное наличие масок и перчаток и необходимость соблюдать дистанцию на протяжении всего пребывания в театре.
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КультураТеатрБалетОпераНовости культурыАнна МатисонМариинский театрЮрий Темирканов
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