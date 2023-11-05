https://ria.ru/20231105/temirkanov-1907584034.html
В Петербурге простились с дирижером Юрием Темиркановым
В Петербурге простились с дирижером Юрием Темиркановым - РИА Новости, 05.11.2023
В Петербурге простились с дирижером Юрием Темиркановым
Прощание с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым завершилось, гроб с его телом... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:15
2023-11-05T15:15
2023-11-05T15:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Прощание с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым завершилось, гроб с его телом вынесли из здания филармонии и проводили аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии прощания в Большом зале филармонии собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие дирижера. Среди пришедших проститься были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Темирканова похоронят на Комаровском кладбище. Выдающийся дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
https://ria.ru/20231103/temirkanov-1907103937.html
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, санкт-петербург, юрий темирканов, музыка
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Юрий Темирканов, Музыка
В Петербурге простились с дирижером Юрием Темиркановым
Прощание с выдающимся дирижером Юрием Темиркановым завершилось в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Прощание с выдающимся дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым завершилось, гроб с его телом вынесли из здания филармонии и проводили аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии прощания в Большом зале филармонии собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие дирижера. Среди пришедших проститься были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин
, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова
Темирканова похоронят на Комаровском кладбище.
Выдающийся дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни.
Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
Биография Юрия Темирканова