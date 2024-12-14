Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем
Путин: фестиваль Площадь Искусств — яркое событие в культурной жизни Петербурга
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его основания, отметил, что это яркое, грандиозное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
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"Приветствую вас на открытии XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляю с 25-летием его основания. Этот многогранный и по-настоящему красивый проект, задуманный и осуществлённый великим Юрием Темиркановым, – яркое, грандиозное событие в культурной жизни Северной столицы и всей страны. И конечно, это щедрый, незабываемый подарок для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что афиша нынешнего фестиваля впечатляет: богатая концертная программа, выступления талантливых артистов, известных симфонических и хоровых коллективов, и встречи с известными деятелями отечественной культуры.
Президент выразил уверенность в том, что фестиваль пройдёт на творческом подъёме и надолго запомнится участникам и гостям.
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