https://ria.ru/20241214/putin-1989255450.html

Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем

Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем - РИА Новости, 14.12.2024

Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:00

2024-12-14T21:00

2024-12-14T21:01

культура

россия

санкт-петербург

владимир путин

юрий темирканов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его основания, отметил, что это яркое, грандиозное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Приветствую вас на открытии XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляю с 25-летием его основания. Этот многогранный и по-настоящему красивый проект, задуманный и осуществлённый великим Юрием Темиркановым, – яркое, грандиозное событие в культурной жизни Северной столицы и всей страны. И конечно, это щедрый, незабываемый подарок для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству", - говорится в приветствии. Путин отметил, что афиша нынешнего фестиваля впечатляет: богатая концертная программа, выступления талантливых артистов, известных симфонических и хоровых коллективов, и встречи с известными деятелями отечественной культуры. Президент выразил уверенность в том, что фестиваль пройдёт на творческом подъёме и надолго запомнится участникам и гостям.

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, юрий темирканов