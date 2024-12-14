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Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем - РИА Новости, 14.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:00 14.12.2024 (обновлено: 21:01 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989255450.html
Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем
Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:00
2024-12-14T21:01
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
юрий темирканов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его основания, отметил, что это яркое, грандиозное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Приветствую вас на открытии XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляю с 25-летием его основания. Этот многогранный и по-настоящему красивый проект, задуманный и осуществлённый великим Юрием Темиркановым, – яркое, грандиозное событие в культурной жизни Северной столицы и всей страны. И конечно, это щедрый, незабываемый подарок для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству", - говорится в приветствии. Путин отметил, что афиша нынешнего фестиваля впечатляет: богатая концертная программа, выступления талантливых артистов, известных симфонических и хоровых коллективов, и встречи с известными деятелями отечественной культуры. Президент выразил уверенность в том, что фестиваль пройдёт на творческом подъёме и надолго запомнится участникам и гостям.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, юрий темирканов
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Юрий Темирканов
Путин поздравил участников фестиваля "Площадь Искусств" с юбилеем

Путин: фестиваль Площадь Искусств — яркое событие в культурной жизни Петербурга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляя их с 25-летием его основания, отметил, что это яркое, грандиозное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на открытии XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" и поздравляю с 25-летием его основания. Этот многогранный и по-настоящему красивый проект, задуманный и осуществлённый великим Юрием Темиркановым, – яркое, грандиозное событие в культурной жизни Северной столицы и всей страны. И конечно, это щедрый, незабываемый подарок для почитателей высокого искусства к Новому году и Рождеству", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что афиша нынешнего фестиваля впечатляет: богатая концертная программа, выступления талантливых артистов, известных симфонических и хоровых коллективов, и встречи с известными деятелями отечественной культуры.
Президент выразил уверенность в том, что фестиваль пройдёт на творческом подъёме и надолго запомнится участникам и гостям.
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КультураРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЮрий Темирканов
 
 
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