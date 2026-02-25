https://ria.ru/20260225/temirkanov-2076559436.html
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова - РИА Новости, 25.02.2026
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:28:00+03:00
2026-02-25T09:28:00+03:00
2026-02-25T09:35:00+03:00
культура
россия
владимир путин
валерий гергиев
юрий темирканов
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906994638_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_4e0f2d9ab5a6e2c2560bb1fb926632b8.jpg
https://ria.ru/20260225/gergiev-2076558936.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906994638_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a67a9b3dacd0c05b3561f929680598a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий гергиев, юрий темирканов, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Мариинский театр
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Темирканова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова.
"Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича (Темирканова
- ред.) - чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его наследию творческому. Может быть, вы и подумаете, сделаете какие-то предложения", - обратился Путин
к Гергиеву
во время их встречи в Кремле.
Глава Большого и Мариинского театров
вспомнил о творческом пути дирижера, отметив, что у Темирканова была удивительная судьба.
"Надо, чтобы имя его не забывалось. Я думаю, что нужно подумать над увековечением его имени. В творчестве - понятно - он остается, но мне кажется, что-то еще нужно", - добавил Путин.
Президент во вторник вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров.