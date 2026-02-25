Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
09:28 25.02.2026
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова.
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова.
"Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича (Темирканова - ред.) - чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его наследию творческому. Может быть, вы и подумаете, сделаете какие-то предложения", - обратился Путин к Гергиеву во время их встречи в Кремле.
Глава Большого и Мариинского театров вспомнил о творческом пути дирижера, отметив, что у Темирканова была удивительная судьба.
"Надо, чтобы имя его не забывалось. Я думаю, что нужно подумать над увековечением его имени. В творчестве - понятно - он остается, но мне кажется, что-то еще нужно", - добавил Путин.
Президент во вторник вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров.
Владимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Гергиев рассказал Путину о планах расширения возможностей Большого театра
