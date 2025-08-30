Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой рассказал о подготовке фестиваля российской культуры в Японии
30.08.2025
Швыдкой рассказал о подготовке фестиваля российской культуры в Японии
ТОКИО, 30 авг — РИА Новости. Юбилейный, XX Фестиваль российской культуры в Японии, предположительно, начнется в мае 2026 года, сообщил российским журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Мы, организационный комитет, как раз вчера встречались с госпожой (Комаки. — Прим. ред.) Курихарой (японской актрисой и главой оргкомитета фестиваля с японской стороны — Прим. ред.) и коллегами из японского оргкомитета, и речь шла о подготовке к юбилейному, 20-му Фестивалю российской культуры в Японии, который, предположительно, начнется в мае 2026 года", — заявил Швыдкой. По словам спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, поскольку сезон будет юбилейным, российская сторона хотела бы, чтобы он был представлен крупными коллективами. "Речь шла и об ансамбле (Игоря. — Прим. ред.) Моисеева, который здесь был несколько лет назад, но по-прежнему большая востребованность существует. Речь шла по-прежнему о балете Большого театра, и есть компании, которые готовы принимать балет Большого театра. Речь шла о Санкт-Петербургском Доме музыки, о его солистах и исполнителях. Естественно, мы обсуждали вопрос о приглашении заслуженного коллектива Республики — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии", — пояснил Швыдкой. Он напомнил, что в Японии очень любили Юрия Темирканова, в связи с чем не исключено проведение концертов, посвященных его памяти. "И я надеюсь, что Петербургская филармония будет с этим согласна. Новый художественный руководитель и главный дирижер — Николай Алексеев, безусловно, примет такое предложение сегодня. Я постараюсь с ними связаться и поговорить об этом", — сказал Швыдкой. Также в рамках фестиваля российской культуры в следующем году планируется проведение кинопоказов, мастер-классов, фольклорных выставок и другое. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий — концертов, выставок и других культурных событий — во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдет около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля "Мосфильма", мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов. Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
ТОКИО, 30 авг — РИА Новости. Юбилейный, XX Фестиваль российской культуры в Японии, предположительно, начнется в мае 2026 года, сообщил российским журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы, организационный комитет, как раз вчера встречались с госпожой (Комаки. — Прим. ред.) Курихарой (японской актрисой и главой оргкомитета фестиваля с японской стороны — Прим. ред.) и коллегами из японского оргкомитета, и речь шла о подготовке к юбилейному, 20-му Фестивалю российской культуры в Японии, который, предположительно, начнется в мае 2026 года", — заявил Швыдкой.
По словам спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, поскольку сезон будет юбилейным, российская сторона хотела бы, чтобы он был представлен крупными коллективами.
"Речь шла и об ансамбле (Игоря. — Прим. ред.) Моисеева, который здесь был несколько лет назад, но по-прежнему большая востребованность существует. Речь шла по-прежнему о балете Большого театра, и есть компании, которые готовы принимать балет Большого театра. Речь шла о Санкт-Петербургском Доме музыки, о его солистах и исполнителях. Естественно, мы обсуждали вопрос о приглашении заслуженного коллектива Республики — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии", — пояснил Швыдкой.
Он напомнил, что в Японии очень любили Юрия Темирканова, в связи с чем не исключено проведение концертов, посвященных его памяти.
"И я надеюсь, что Петербургская филармония будет с этим согласна. Новый художественный руководитель и главный дирижер — Николай Алексеев, безусловно, примет такое предложение сегодня. Я постараюсь с ними связаться и поговорить об этом", — сказал Швыдкой.
Также в рамках фестиваля российской культуры в следующем году планируется проведение кинопоказов, мастер-классов, фольклорных выставок и другое.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий — концертов, выставок и других культурных событий — во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.
В рамках фестиваля российской культуры в Японии в 2025 году пройдет около 40 мероприятий, включая концерты, драматические спектакли, музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Есенина и 100-летия со дня его смерти, показ фильмов в рамках Второго фестиваля "Мосфильма", мастер-классы российских хореографических педагогов, вокалистов и инструменталистов.
Михаил Швыдкой возглавляет российский оргкомитет Фестиваля российской культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
