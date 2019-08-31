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РИА Новости
Культура

Дрезденский оперный бал пройдет в Михайловском театре в Петербурге

00:30 31.08.2019
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© Фото : A.SavinЗдание Михайловского театра
Здание Михайловского театра
© Фото : A.Savin
Здание Михайловского театра
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Дрезденский оперный бал пройдет в субботу в Михайловском театре в Петербурге, сообщает пресс-служба театра.
"Тридцать первого августа Михайловский театр примет крупнейшее музыкальное и светское событие Европы — Дрезденский оперный бал… В гала-концерте, который пройдет на сцене Михайловского театра под управлением дирижера из Италии Массимо Дзанетти, примут участие оперные звезды первой величины — немецкое драматическое сопрано Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, колоратурное сопрано Альбина Шагимуратова и баритон Василий Ладюк", - говорится в сообщении.
Участниками концерта также станут виолончелист Сергей Ролдугин и джазовый саксофонист Игорь Бутман.
Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, вечер в Михайловском театре в соответствии с многолетней традицией Дрезденского бала начнется с церемонии вручения наград специальным гостям за заслуги в области культуры, политики и спорта.
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Александр Ведерников станет музыкальным руководителем Михайловского театра
Среди номинантов: главный дирижер и художественный руководитель академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Еще одним обладателем награды станет известный немецкий актер Армин Мюллер-Шталь.
Спортивную награду восточногерманской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт вручит заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.
После концерта гости перейдут в Большой зал филармонии, где состоится танцевальная часть вечера. Трансляцию мероприятия можно будет увидеть на большом экране, который установят на площади Искусств.
Вести вечерний бал будут российская телеведущая Оксана Федорова и звезда сериала "Игра престолов" Том Влашиха.
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