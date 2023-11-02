Рейтинг@Mail.ru
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:31 02.11.2023 (обновлено: 15:49 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906972005.html
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 02.11.2023
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:31
2023-11-02T15:49
культура
санкт-петербург
новости культуры
россия
юрий темирканов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98627/07/986270771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5b689fe120e239db63523e9bbd561f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе филармонии."С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", - говорится в сообщении.Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98627/07/986270771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96b357261aaaacf00a8d63e68d63f0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, новости культуры, россия, юрий темирканов
Культура, Санкт-Петербург, Новости культуры, Россия, Юрий Темирканов
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЮрий Темирканов
Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Юрий Темирканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе филармонии.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", - говорится в сообщении.
Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
 
КультураСанкт-ПетербургНовости культурыРоссияЮрий Темирканов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала