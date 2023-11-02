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Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 02.11.2023
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:31
2023-11-02T15:31
2023-11-02T15:49
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе филармонии."С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", - говорится в сообщении.Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, новости культуры, россия, юрий темирканов
Культура, Санкт-Петербург, Новости культуры, Россия, Юрий Темирканов
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни