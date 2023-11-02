https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906972005.html

Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 02.11.2023

Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:31

2023-11-02T15:31

2023-11-02T15:49

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новости культуры

россия

юрий темирканов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе филармонии."С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", - говорится в сообщении.Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, новости культуры, россия, юрий темирканов