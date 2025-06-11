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Биография Дениса Мацуева

Биография Дениса Мацуева - РИА Новости, 11.06.2025

Биография Дениса Мацуева

Российский пианист и общественный деятель, народный артист России Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец был композитором и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:00:00+03:00

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Российский пианист и общественный деятель, народный артист России Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец был композитором и пианистом, автором музыки ко многим спектаклям иркутских театров, мать – преподаватель музыки.В Иркутске учился на фортепианном отделении детской музыкальной школы №7 (ныне – "Детская школа искусств №7"),некоторое время занимался в музыкальном училище. В возрасте 15 лет Денис Мацуев был приглашен в Москву на запись первого выпуска телепрограммы "Утренняя звезда". Родителям посоветовали показать юношу в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской государственной консерватории. Денис Мацуев успешно прошел прослушивание и был принят в главную музыкальную школу страны.В 1991 году Мацуев стал стипендиатом Международного благотворительного фонда "Новые имена" и принял участие в десятках концертов по всему миру. В 1993 году на Международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге (ЮАР) Денис Мацуев был удостоен Гран-при.В 1994 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. В 1999 году – Московскую консерваторию, где учился в классе профессора Алексея Наседкина, а с третьего курса – у профессора Сергея Доренского. С 1995 года – солист Московской государственной академической филармонии. С 2004 года представляет свой ежегодный персональный абонемент "Солист Денис Мацуев".Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве.Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные оркестры США (Нью-Йоркский филармонический, Лос-Анджелесский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Цинциннати), Германии (Мюнхенский филармонический, оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио, Штаатскапелла Дрезден), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский филармонический и оркестр "Филармония") и другие.Тесные творческие контакты связывают Дениса Мацуева с выдающимися дирижерами современности – такими, как Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Зубин Мета*, Рикардо Шайи, Кристиан Тилеман, Курт Мазур, Лорин Маазель, Пааво Ярви, Антонио Паппано, Шарль Дютуа, Алан Гилберт, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Джанандреа Нозеда и другими.Сольные концерты Мацуева проходили в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке в Carnegie Hall (в серии Keyboard Virtuosos), в Мадриде (Auditorio Nacional de Musica), в Лондоне в Royal Festival Hall (в рамках International Piano Series) и в Амстердаме в знаменитом зале Concertgebow (в серии Master Pianists).Музыкант принимал участие во всемирно известных фестивалях, среди которых Эдинбургский фестиваль в Великобритании, Festspielhaus, Schleswig-Holstein и Rheingau в Германии, музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии, Ravinia и Hollywood Bowl в США, Люцернский фестиваль в Швейцарии, "Звезды Белых ночей" в Санкт-Петербурге.В 2004 году он подписал контракт с компанией BMG Russia – представительством крупнейшей звукозаписывающей компании мира Sony BMG Music Entertainment. Первый совместный проект – сольный альбом Tribute to Horowitz – получил премию "Рекорд-2005". В 2006 году пианист вновь стал лауреатом премии "Рекорд" за свой следующий сольный альбом с записью "Времена года" Петра Чайковского и трех фрагментов из балета "Петрушка" Игоря Стравинского. В дальнейшем Мацуев выпустил сольные альбомы с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова (2006), Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева (2011), Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Алана Гилберта (2013), Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2009, 2012, 2018) и др.В последние годы Денис Мацуев много выступает в России. Концерты и фестивали с его участием проходят в Ханты-Мансийске, Клину, Суздале, Чите, Иркутске, Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и других городах.В мае 2025 года музыкант выступил с Симфоническим оркестром Челябинской области в Дубайской опере (ОАЭ).В 2020 году запись Первого и Второго фортепианных концертов Чайковского в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вошла в топ 50 лучших мировых записей произведений Чайковского по версии журнала Gramophone. В дискографии Мацуева – "Посвящение Горовицу" (2005), "Фортепианные концерты Чайковского и Шостаковича" (2007), "Денис Мацуев и Нью-Йоркский филармонический оркестр" (2013), "На бис" (2016), и многие другие. В апреле 2020 года вышел его новый диск "Шостакович, Шнитке, Лютославский", который пианист записал совместно с камерным оркестром "Вена-Берлин".Мацуев является руководителем многих музыкальных фестивалей и конкурсов: Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" в Иркутске, международного конкурса молодых пианистов "Grand Piano Competition", Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, Международного конкурса молодых музыкантов "Симфония Ямала" и др.В 2025 году Денис Мацуев возглавил Летний музыкальный фестиваль "Суздалини" в Суздале.Президент Международного благотворительного фонда "Новые имена".Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Денис Мацуев – народный артист России (2011).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, премии правительства РФ 2016 года в области культуры. Награжден орденом Почета (2016), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025).Мацуев удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012". В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".В 2021 году Денис Мацуев впервые в истории международной премии ICMA стал лауреатом в номинации "Лучшая видеозапись". Награду получила рахманиновская программа в исполнении Мацуева и оркестра Люцернского фестиваля под управлением Риккардо Шайи (Италия).Почетный гражданин города Иркутска и Кемеровской области.Почетный профессор МГУ (2011).Посол доброй воли ЮНЕСКО (2014).Денис Мацуев женат на Екатерине Шипулиной, балерине, народной артистке России. У пары есть дочь Анна. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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