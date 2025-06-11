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Биография Дениса Мацуева - РИА Новости, 11.06.2025
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03:00 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/matsuev-2021756857.html
Биография Дениса Мацуева
Биография Дениса Мацуева - РИА Новости, 11.06.2025
Биография Дениса Мацуева
Российский пианист и общественный деятель, народный артист России Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец был композитором и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:00:00+03:00
2025-06-11T03:00:00+03:00
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Российский пианист и общественный деятель, народный артист России Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец был композитором и пианистом, автором музыки ко многим спектаклям иркутских театров, мать – преподаватель музыки.В Иркутске учился на фортепианном отделении детской музыкальной школы №7 (ныне – "Детская школа искусств №7"),некоторое время занимался в музыкальном училище. В возрасте 15 лет Денис Мацуев был приглашен в Москву на запись первого выпуска телепрограммы "Утренняя звезда". Родителям посоветовали показать юношу в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской государственной консерватории. Денис Мацуев успешно прошел прослушивание и был принят в главную музыкальную школу страны.В 1991 году Мацуев стал стипендиатом Международного благотворительного фонда "Новые имена" и принял участие в десятках концертов по всему миру. В 1993 году на Международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге (ЮАР) Денис Мацуев был удостоен Гран-при.В 1994 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. В 1999 году – Московскую консерваторию, где учился в классе профессора Алексея Наседкина, а с третьего курса – у профессора Сергея Доренского. С 1995 года – солист Московской государственной академической филармонии. С 2004 года представляет свой ежегодный персональный абонемент "Солист Денис Мацуев".Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве.Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные оркестры США (Нью-Йоркский филармонический, Лос-Анджелесский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Цинциннати), Германии (Мюнхенский филармонический, оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио, Штаатскапелла Дрезден), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский филармонический и оркестр "Филармония") и другие.Тесные творческие контакты связывают Дениса Мацуева с выдающимися дирижерами современности – такими, как Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Зубин Мета*, Рикардо Шайи, Кристиан Тилеман, Курт Мазур, Лорин Маазель, Пааво Ярви, Антонио Паппано, Шарль Дютуа, Алан Гилберт, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Джанандреа Нозеда и другими.Сольные концерты Мацуева проходили в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке в Carnegie Hall (в серии Keyboard Virtuosos), в Мадриде (Auditorio Nacional de Musica), в Лондоне в Royal Festival Hall (в рамках International Piano Series) и в Амстердаме в знаменитом зале Concertgebow (в серии Master Pianists).Музыкант принимал участие во всемирно известных фестивалях, среди которых Эдинбургский фестиваль в Великобритании, Festspielhaus, Schleswig-Holstein и Rheingau в Германии, музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии, Ravinia и Hollywood Bowl в США, Люцернский фестиваль в Швейцарии, "Звезды Белых ночей" в Санкт-Петербурге.В 2004 году он подписал контракт с компанией BMG Russia – представительством крупнейшей звукозаписывающей компании мира Sony BMG Music Entertainment. Первый совместный проект – сольный альбом Tribute to Horowitz – получил премию "Рекорд-2005". В 2006 году пианист вновь стал лауреатом премии "Рекорд" за свой следующий сольный альбом с записью "Времена года" Петра Чайковского и трех фрагментов из балета "Петрушка" Игоря Стравинского. В дальнейшем Мацуев выпустил сольные альбомы с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова (2006), Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева (2011), Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Алана Гилберта (2013), Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2009, 2012, 2018) и др.В последние годы Денис Мацуев много выступает в России. Концерты и фестивали с его участием проходят в Ханты-Мансийске, Клину, Суздале, Чите, Иркутске, Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и других городах.В мае 2025 года музыкант выступил с Симфоническим оркестром Челябинской области в Дубайской опере (ОАЭ).В 2020 году запись Первого и Второго фортепианных концертов Чайковского в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вошла в топ 50 лучших мировых записей произведений Чайковского по версии журнала Gramophone. В дискографии Мацуева – "Посвящение Горовицу" (2005), "Фортепианные концерты Чайковского и Шостаковича" (2007), "Денис Мацуев и Нью-Йоркский филармонический оркестр" (2013), "На бис" (2016), и многие другие. В апреле 2020 года вышел его новый диск "Шостакович, Шнитке, Лютославский", который пианист записал совместно с камерным оркестром "Вена-Берлин".Мацуев является руководителем многих музыкальных фестивалей и конкурсов: Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" в Иркутске, международного конкурса молодых пианистов "Grand Piano Competition", Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, Международного конкурса молодых музыкантов "Симфония Ямала" и др.В 2025 году Денис Мацуев возглавил Летний музыкальный фестиваль "Суздалини" в Суздале.Президент Международного благотворительного фонда "Новые имена".Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Денис Мацуев – народный артист России (2011).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, премии правительства РФ 2016 года в области культуры. Награжден орденом Почета (2016), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025).Мацуев удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012". В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".В 2021 году Денис Мацуев впервые в истории международной премии ICMA стал лауреатом в номинации "Лучшая видеозапись". Награду получила рахманиновская программа в исполнении Мацуева и оркестра Люцернского фестиваля под управлением Риккардо Шайи (Италия).Почетный гражданин города Иркутска и Кемеровской области.Почетный профессор МГУ (2011).Посол доброй воли ЮНЕСКО (2014).Денис Мацуев женат на Екатерине Шипулиной, балерине, народной артистке России. У пары есть дочь Анна. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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справки, россия, денис мацуев, иркутск, москва, валерий гергиев, юрий темирканов, мариинский театр, московская консерватория имени п. и. чайковского, российский национальный оркестр, культура
Справки, Россия, Денис Мацуев, Иркутск, Москва, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Мариинский театр, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Российский национальный оркестр, Культура

Биография Дениса Мацуева

© Фото из личного архива Дениса Мацуева Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев . Архивное фото
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Российский пианист и общественный деятель, народный артист России Денис Леонидович Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Его отец был композитором и пианистом, автором музыки ко многим спектаклям иркутских театров, мать – преподаватель музыки.
В Иркутске учился на фортепианном отделении детской музыкальной школы №7 (ныне – "Детская школа искусств №7"),некоторое время занимался в музыкальном училище.
В возрасте 15 лет Денис Мацуев был приглашен в Москву на запись первого выпуска телепрограммы "Утренняя звезда". Родителям посоветовали показать юношу в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской государственной консерватории. Денис Мацуев успешно прошел прослушивание и был принят в главную музыкальную школу страны.
В 1991 году Мацуев стал стипендиатом Международного благотворительного фонда "Новые имена" и принял участие в десятках концертов по всему миру. В 1993 году на Международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге (ЮАР) Денис Мацуев был удостоен Гран-при.
В 1994 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. В 1999 году – Московскую консерваторию, где учился в классе профессора Алексея Наседкина, а с третьего курса – у профессора Сергея Доренского.
С 1995 года – солист Московской государственной академической филармонии. С 2004 года представляет свой ежегодный персональный абонемент "Солист Денис Мацуев".
Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве.
Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные оркестры США (Нью-Йоркский филармонический, Лос-Анджелесский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Цинциннати), Германии (Мюнхенский филармонический, оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио, Штаатскапелла Дрезден), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский филармонический и оркестр "Филармония") и другие.
Тесные творческие контакты связывают Дениса Мацуева с выдающимися дирижерами современности – такими, как Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Зубин Мета*, Рикардо Шайи, Кристиан Тилеман, Курт Мазур, Лорин Маазель, Пааво Ярви, Антонио Паппано, Шарль Дютуа, Алан Гилберт, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Джанандреа Нозеда и другими.
Сольные концерты Мацуева проходили в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке в Carnegie Hall (в серии Keyboard Virtuosos), в Мадриде (Auditorio Nacional de Musica), в Лондоне в Royal Festival Hall (в рамках International Piano Series) и в Амстердаме в знаменитом зале Concertgebow (в серии Master Pianists).
Музыкант принимал участие во всемирно известных фестивалях, среди которых Эдинбургский фестиваль в Великобритании, Festspielhaus, Schleswig-Holstein и Rheingau в Германии, музыкальный фестиваль в Вербье в Швейцарии, Ravinia и Hollywood Bowl в США, Люцернский фестиваль в Швейцарии, "Звезды Белых ночей" в Санкт-Петербурге.
В 2004 году он подписал контракт с компанией BMG Russia – представительством крупнейшей звукозаписывающей компании мира Sony BMG Music Entertainment. Первый совместный проект – сольный альбом Tribute to Horowitz – получил премию "Рекорд-2005". В 2006 году пианист вновь стал лауреатом премии "Рекорд" за свой следующий сольный альбом с записью "Времена года" Петра Чайковского и трех фрагментов из балета "Петрушка" Игоря Стравинского. В дальнейшем Мацуев выпустил сольные альбомы с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова (2006), Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева (2011), Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Алана Гилберта (2013), Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2009, 2012, 2018) и др.
В последние годы Денис Мацуев много выступает в России. Концерты и фестивали с его участием проходят в Ханты-Мансийске, Клину, Суздале, Чите, Иркутске, Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и других городах.
В мае 2025 года музыкант выступил с Симфоническим оркестром Челябинской области в Дубайской опере (ОАЭ).
В 2020 году запись Первого и Второго фортепианных концертов Чайковского в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вошла в топ 50 лучших мировых записей произведений Чайковского по версии журнала Gramophone.
В дискографии Мацуева – "Посвящение Горовицу" (2005), "Фортепианные концерты Чайковского и Шостаковича" (2007), "Денис Мацуев и Нью-Йоркский филармонический оркестр" (2013), "На бис" (2016), и многие другие. В апреле 2020 года вышел его новый диск "Шостакович, Шнитке, Лютославский", который пианист записал совместно с камерным оркестром "Вена-Берлин".
Мацуев является руководителем многих музыкальных фестивалей и конкурсов: Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" в Иркутске, международного конкурса молодых пианистов "Grand Piano Competition", Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, Международного конкурса молодых музыкантов "Симфония Ямала" и др.
В 2025 году Денис Мацуев возглавил Летний музыкальный фестиваль "Суздалини" в Суздале.
Президент Международного благотворительного фонда "Новые имена".
Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Денис Мацуев – народный артист России (2011).
Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, премии правительства РФ 2016 года в области культуры.
Награжден орденом Почета (2016),
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025).
Мацуев удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012".
В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".
В 2021 году Денис Мацуев впервые в истории международной премии ICMA стал лауреатом в номинации "Лучшая видеозапись". Награду получила рахманиновская программа в исполнении Мацуева и оркестра Люцернского фестиваля под управлением Риккардо Шайи (Италия).
Почетный гражданин города Иркутска и Кемеровской области.
Почетный профессор МГУ (2011).
Посол доброй воли ЮНЕСКО (2014).
Денис Мацуев женат на Екатерине Шипулиной, балерине, народной артистке России. У пары есть дочь Анна.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
СправкиРоссияДенис МацуевИркутскМоскваВалерий ГергиевЮрий ТемиркановМариинский театрМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоссийский национальный оркестрКультура
 
 
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