https://ria.ru/20231103/temirkanov-1907103937.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова

Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова - РИА Новости, 03.11.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:48

2023-11-03T09:48

2023-11-03T18:11

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, дирижера Юрия Темирканова, отметив, что он был великим музыкантом и творцом, сообщается на сайте Кремля.Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова. Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба. Юрий Хатуевич посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", — говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах народа.Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.

https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, юрий темирканов, владимир путин, россия