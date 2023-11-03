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Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова - РИА Новости, 03.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:48 03.11.2023 (обновлено: 18:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/temirkanov-1907103937.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова - РИА Новости, 03.11.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:48
2023-11-03T18:11
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юрий темирканов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, дирижера Юрия Темирканова, отметив, что он был великим музыкантом и творцом, сообщается на сайте Кремля.Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова. Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба. Юрий Хатуевич посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", — говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах народа.Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
https://ria.ru/20231102/temirkanov-1906994982.html
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новости культуры, юрий темирканов, владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Юрий Темирканов, Владимир Путин, Россия
Путин выразил соболезнования из-за смерти Темирканова

Путин назвал Юрия Темирканова великим музыкантом и творцом

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЮрий Темирканов
Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Юрий Темирканов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, дирижера Юрия Темирканова, отметив, что он был великим музыкантом и творцом, сообщается на сайте Кремля.
Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова. Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба. Юрий Хатуевич посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах народа.
Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.
Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Биография Юрия Темирканова
2 ноября, 16:46
 
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