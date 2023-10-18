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Крупные извержения вулканов в мире в 2010-2023 годах

Крупные извержения вулканов в мире в 2010-2023 годах - РИА Новости, 18.10.2023

Крупные извержения вулканов в мире в 2010-2023 годах

один из активных вулканов Камчатки – Безымянный – выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря. Пепловое облако начало распространяться в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

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18 октября 2023 года один из активных вулканов Камчатки – Безымянный – выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря. Пепловое облако начало распространяться в северном и северо-восточном направлениях, а также в сторону поселка Ключи. Вулкану был присвоен "красный" код опасности для авиации. 23 июня 2023 года на вулкане Ключевской сопки началось извержение. 20 сентября вулканологи зафиксировали активизацию извержения Ключевского вулкана. Наблюдался вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 метров над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу. 16 октября на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до шести тысяч метров. Шлейф распространялся в восточном направлении. Его протяженность составляла более 40 километров. 17 октября занятия в двух школах, работающих в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района были отменены из-за пеплопада.11 апреля 2023 года ранним утром на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч – одного из наиболее крупных вулканов Камчатки. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. Школы в поселках Ключи и Козыревск перевели на дистанционный режим. В детских садах организованы дежурные группы. Пепловое облако от извержения протянулось на 500 километров на северо-запад. Расчетная высота пеплового облака составила 15-20 километров. Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет (последний раз регистрировался в 1964 году). По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района 22 апреля вводили режим ЧС.4 декабря 2021 года в Индонезии на востоке острова Ява произошло извержение вулкана Семеру. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков. Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява. При извержении погибли 13 человек, около 100 человек получили ожоги. Из наиболее пострадавших районов были эвакуированы более 900 местных жителей.19 сентября 2021 года на острове Пальма (Канарские острова, Испания) произошло извержение вулкана, которое продлилось 85 дней и 8 часов. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, были разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более семи тысяч человек.22 мая 2021 года в Демократической Республике Конго начал извержение вулкан Ньирагонго, расположенный близ города Гома в провинции Северное Киву. На фоне вулканической активности было зафиксировано более 60 землетрясений. Они связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго. Жертвами стали свыше 30 человек, 40 человек считались пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия жители более 4,5 тысячи домохозяйств остались без крова. Без крыши над головой остались более 20 тысяч человек.19 марта 2021 года в Исландии начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от Рейкьявика. Вулкан считался спящим шесть тысяч лет. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес в предыдущие четыре недели. На месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой била лава высотой до 100 метров. В связи с извержением вулкана международный аэропорт Кефлавик был закрыт для принятия и отправки рейсов.1 декабря 2020 года индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергать раскаленную лаву и горячие облака вулканического пепла. Власти эвакуировали около 550 человек, живущих у горы. Высота вулкана Семеру составляет 3676 метров. Семеру – самая высока гора на острове Ява и самая высокая точка.29 ноября 2020 года вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил пепел на высоту 4 тысячи метров. Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 4 628 человек, проживающих в провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенной на острове Ломблен.12 января 2020 года на Филиппинах вулкан Тааль, находящийся в 100 километрах от Манилы и 80 километрах от городского аэропорта, выпустил столб пепла, высота которого достигла нескольких километров. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Из-за угрозы полномасштабного извержения вулкана власти Филиппин эвакуировали более 80 тысяч человек из районов, непосредственно прилегающих к вулкану в радиусе 14 километров. Из начавшего извергаться вулкана стала стекать раскаленная лава в озеро, окружающее действующий кратер вулкана и представляющее собой его заполненный водой древний кратер. Это привело к рождению посреди озера нового вулканического конуса. В городах Тагайтай и Алитагтаг было зарегистрировано землетрясение в 2,5 и 3,9 балла. Тааль – один из самых маленьких действующих вулканов не Земле – его высота всего 311 метров. Гора расположена на острове Лусон к югу от столицы страны Манилы.9 декабря 2019 года в Новой Зеландии на вулканическом острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В то время там находились в основном местные, а также туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Всего 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно о смерти в клиниках Австралии и Новой Зеландии еще шести пострадавших.3 июля 2019 года произошло извержение вулкана на итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии. Вулкан выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. По словам очевидцев, по склону горы стекали два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове. При извержении вулкана на острове Стромболи погиб турист. Мужчина находился на прогулке в районе вершины вулкана. С ним был его товарищ, получивший ранения. Из расположенного на острове населенного пункта Джиностра были эвакуированы 70 человек.В период с 24 по 27 декабря 2018 года в Индонезии произошла серия извержений вулкана Анак-Кракатау. Они вызвали цунами, которое обрушилось на индонезийское побережье. В результате в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, ранения различной степени тяжести получили более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек. В результате извержений высота вулкана Анак-Кракатау уменьшилась более чем в три раза.3 июня 2018 года началось извержение вулкана Фуэго в Гватемале. Столбы дыма и пепла от вулкана поднимались на высоту до десяти километров. Пепел распространялся в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час. Власти страны объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго был закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора". Спустя 16,5 часов извержение начало завершаться. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.В начале мая 2018 года на фоне сейсмической активности начал извергаться вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров). Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения, которая затронула около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается по традиционным верованиям местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.25 сентября 2014 года утром началось извержение вулкана Онтакэ (высота 3067 метров), расположенного на границе японских префектур Нагано и Гифу. Главное метеорологическое агентство Японии установило третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Он подразумевает запрет на приближение к подножию вулкана и подъем на гору. Извержение привело к гибели 57 человек, шесть человек пропали без вести. Причиной смерти большинства стали внешние травмы, полученные в результате падения камней. Во время извержения вулкан выбрасывал камни диаметром от 10 сантиметров и более, а скорость их падения составляла около 300 километров в час.15 января 2014 года извержение активизировавшегося вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра унесло жизни 16 человек. Число эвакуированных на время активности вулкана местных жителей превысило 26 тысяч человек. Первое за почти 400 лет извержение вулкана Синабунг произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторялись. В мае 2016 года пирокластические потоки привели к гибели семи человек, в августе на извергающемся вулкане произошло обрушение купола.С 27 декабря 2012 года по 9 октября 2013 года произошло трещинное извержение в горном массиве Плоский Толбачик на Камчатке (высота 3,085 тысячи метров). Извержение стало седьмым крупным трещинным извержением в истории. Во время извержения в районе южного склона Плоского Толбачика образовались два трещинных прорыва с выбросами лавы — поток из верхнего прорыва прошел больше шести километров, из нижнего — 18 километров. Периодически над вулканом поднимались столбы пепла.5 июня 2011 года на фоне подземных толчков произошло извержение вулкана Пуйеуэ, расположенного в 800 километрах к югу от столицы Чили города Сантьяго на чилийской стороне Анд. Чилийские власти эвакуировали более 3,5 тысячи человек. В некоторых районах соседней южной Аргентины из-за рассеянного в атмосфере пепла были закрыты школы, приостановлена работа правительственных учреждений, отменены несрочные хирургические операции. Распространение облака пепла от извержения привело к авиаколлапсу в соседних с Чили странах, а также к перебоям с авиасообщением в Австралии и Новой Зеландии.В ночь на 22 мая 2011 года извержение вулкана Гримсвотн на юго-востоке Исландии перешло в активную фазу. Шлейф пепла, дыма и пара от вулкана поднимался на высоту до 20 километров. Воздушное пространство над Исландией было временно закрыто, затем были отменены многие авиарейсы в Германии и Британии.В конце октября 2010 года в стадию активного извержения перешел один из самых активных вулканов Индонезии Мерапи. Были эвакуированы более 50 тысяч человек. Число жертв извержения вулкана превысило 300 человек. Мерапи входит в число наиболее опасных вулканов Индонезии: в 1994 году пирокластические облака унесли жизни почти 70 человек, а самое мощное за современный период извержение в 1930 году погубило 1,4 тысячи человек.14 апреля 2010 года началось извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, который находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. В результате извержения образовалось большое облако пепла, представлявшее опасность для турбин авиационных двигателей и крыльев самолетов. Европейские службы безопасности полетов приняли решение на время закрыть воздушное пространство над многими территориями. Облако вулканического пепла накрыло сначала Северную, затем частично Западную и Восточную Европу. Целую неделю большинство аэропортов Европы были полностью закрыты для вылета и прилета авиалайнеров. Эксперты оценили ущерб мировой экономике от извержения вулкана в пять миллиардов долларов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, в мире, индонезия, исландия, камчатка, вулканы