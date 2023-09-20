https://ria.ru/20230920/vulkan-1897429648.html

На Камчатке зафиксировали активизацию Ключевского вулкана

На Камчатке зафиксировали активизацию Ключевского вулкана - РИА Новости, 20.09.2023

На Камчатке зафиксировали активизацию Ключевского вулкана

Вулканологи зафиксировали активизацию извержения Ключевского вулкана, самого высокого действующего вулкана в Евразии, находящегося на Камчатке, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:42

2023-09-20T03:42

2023-09-20T03:42

камчатка

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Вулканологи зафиксировали активизацию извержения Ключевского вулкана, самого высокого действующего вулкана в Евразии, находящегося на Камчатке, сообщается в телеграмм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение вулкана Ключевской продолжается. Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 метров над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу", - говорится в сообщении. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) продолжает непрерывные наблюдения за вулканом. В случае необходимости будут даны рекомендации по изменению линий пролета воздушных судов над Камчаткой, так как пепловые выбросы вулкана могут спровоцировать неисправности или выход и строя турбин авиалайнеров. По данным Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в постройке вулкана зафиксировано за последние сутки более 300 событий различного энергетического класса, а также спазматическое вулканическое дрожание. Также регистрируется термальная аномалия. Минувшей ночью видеокамеры, установленные в поселке Ключи Усть-Камчатского района, зафиксировали яркое свечение лавы через лентикулярные облака, закрывавшие вершину Ключевского вулкана. Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20230904/vulkan-1894001941.html

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камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия