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В Конго произошло более 60 землетрясений на фоне вулканической активности
В Конго произошло более 60 землетрясений на фоне вулканической активности - РИА Новости, 29.05.2021
В Конго произошло более 60 землетрясений на фоне вулканической активности
По меньшей мере 61 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение 24 часов на фоне извержений вулканов, передает агентство Франс... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:25
2021-05-29T20:25
феликс антуан чисекеди
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 61 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение 24 часов на фоне извержений вулканов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных сейсмологов.Согласно докладу сейсмологов, землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго.Отмечается, что несколько дней назад частота и магнитуда землетрясений были еще больше, но в последние 48 часов стали снижаться.В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести.Президент ДРК Феликс Чисекеди заявил в субботу, как написало местное издание Actualite, что в результате извержения вулкана в городе Гома около пяти тысяч домов оказались разрушены.Ранее в субботу министерство связи и средств массовой информации ДРК сообщило о вулканической активности "низкой интенсивности" на северном склоне вулкана Ньямурагира. Вулкан расположен в восточной части страны близ города Гома и рядом с вулканом Ньирагонго. Однако позднее правительство Демократической Республики Конго (ДРК) после проверки с воздуха заявило, что нового извержения вулкана на востоке страны не произошло.
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феликс антуан чисекеди, оон, в мире

В Конго произошло более 60 землетрясений на фоне вулканической активности

20:25 29.05.2021
 
© AP Photo / Clarice ButsapuПоследствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Clarice Butsapu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 61 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение 24 часов на фоне извержений вулканов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных сейсмологов.
Согласно докладу сейсмологов, землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго.
Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
13:50
В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара
Отмечается, что несколько дней назад частота и магнитуда землетрясений были еще больше, но в последние 48 часов стали снижаться.
В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести.
Президент ДРК Феликс Чисекеди заявил в субботу, как написало местное издание Actualite, что в результате извержения вулкана в городе Гома около пяти тысяч домов оказались разрушены.
Ранее в субботу министерство связи и средств массовой информации ДРК сообщило о вулканической активности "низкой интенсивности" на северном склоне вулкана Ньямурагира. Вулкан расположен в восточной части страны близ города Гома и рядом с вулканом Ньирагонго. Однако позднее правительство Демократической Республики Конго (ДРК) после проверки с воздуха заявило, что нового извержения вулкана на востоке страны не произошло.
Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 17:36
В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго
 
Феликс Антуан ЧисекедиООНВ мире
 
 
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