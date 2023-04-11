https://ria.ru/20230411/shkoly-1864413447.html

Камчатские школы в засыпанных пеплом поселках перешли на дистант

Камчатские школы в засыпанных пеплом поселках перешли на дистант - РИА Новости, 11.04.2023

Камчатские школы в засыпанных пеплом поселках перешли на дистант

Школы в поселках на Камчатке, где утром во вторник произошёл сильный пеплопад, перевели на дистанционный режим, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:47

2023-04-11T10:47

2023-04-11T10:47

происшествия

камчатка

усть-камчатский район

петропавловск-камчатский

владимир солодов

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Школы в поселках на Камчатке, где утром во вторник произошёл сильный пеплопад, перевели на дистанционный режим, сообщил глава региона Владимир Солодов. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром во вторник, несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. "Введен особый порядок работы образовательных учреждений. Завтра занятия отменяются, а начиная с послезавтрашнего дня будут проводиться в дистанционном формате до приведения поселка в безопасный для детей вид", - сказал Солодов в видеообращении, которое он опубликовал в своём Telegram-канале. Пресс-служба правительства региона уточнила РИА Новости, что речь идет о школах в поселках Ключи и Козыревск. В детских садах организуют дежурные группы. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/pepel-1864406401.html

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усть-камчатский район

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, петропавловск-камчатский, владимир солодов, россия