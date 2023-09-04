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На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч - РИА Новости, 04.09.2023
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07:26 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vulkan-1894001941.html
На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч
На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч - РИА Новости, 04.09.2023
На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:26
2023-09-04T07:26
происшествия
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
российская академия наук
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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, сообщает в телеграм-канале администрация Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. &quot;Согласно информации с сайта... в 12.30 (4 сентября) по спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 километров... протянулся на 110 километров на восток от вулкана&quot;, - говорится в сообщении администрации района.Как отметили власти районной администрации, существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района. "Убедительная просьба всем жителям в случае появления пепла закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться средствами защиты (масками или марлевыми повязками)", - предупредили в администрации. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет (последний раз регистрировался в 1964 году). По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района 22 апреля вводили режим ЧС. Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.
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происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, сообщает в телеграм-канале администрация Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«

"Согласно информации с сайта... в 12.30 (4 сентября) по спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 километров... протянулся на 110 километров на восток от вулкана", - говорится в сообщении администрации района.

Как отметили власти районной администрации, существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
"Убедительная просьба всем жителям в случае появления пепла закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться средствами защиты (масками или марлевыми повязками)", - предупредили в администрации.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет (последний раз регистрировался в 1964 году). По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района 22 апреля вводили режим ЧС.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.
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ПроисшествияКамчаткаШивелучУсть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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