https://ria.ru/20230904/vulkan-1894001941.html

На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч

На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч - РИА Новости, 04.09.2023

На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:26

2023-09-04T07:26

2023-09-04T07:26

происшествия

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

российская академия наук

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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, сообщает в телеграм-канале администрация Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Согласно информации с сайта... в 12.30 (4 сентября) по спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 километров... протянулся на 110 километров на восток от вулкана", - говорится в сообщении администрации района.Как отметили власти районной администрации, существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района. "Убедительная просьба всем жителям в случае появления пепла закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться средствами защиты (масками или марлевыми повязками)", - предупредили в администрации. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет (последний раз регистрировался в 1964 году). По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района 22 апреля вводили режим ЧС. Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.

https://ria.ru/20230904/vybros-1893992355.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук