На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНВулкан Шивелуч на Камчатке
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 110 километров, жителей близлежащих населенных пунктов просят обезопасить себя от возможных последствий, сообщает в телеграм-канале администрация Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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"Согласно информации с сайта... в 12.30 (4 сентября) по спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 километров... протянулся на 110 километров на восток от вулкана", - говорится в сообщении администрации района.
Как отметили власти районной администрации, существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
"Убедительная просьба всем жителям в случае появления пепла закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться средствами защиты (масками или марлевыми повязками)", - предупредили в администрации.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет (последний раз регистрировался в 1964 году). По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района 22 апреля вводили режим ЧС.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.