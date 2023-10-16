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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла - РИА Новости, 16.10.2023
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
Пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря произошел на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:39
2023-10-16T06:39
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря произошел на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Днем 16 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря. Шлейф распространяется в восточном направлении. Его протяженность составляет более 40 километров", - говорится в сообщении. Также продолжается фонтанирование лавы в кратере на высоту до 300 метров. Лавровый поток спускается по Апахончичскому желобу. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепловые выбросы могут происходить в любой момент и они могут представлять угрозу для низко летящей авиации. Вулкан Ключевской находится в 40 километрах от поселка Ключи Устья-Камчатского района. Нынешнее извержение началось 23 июня 2023 года.
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камчатка, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
РАН: на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6000 метров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря произошел на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«
"Днем 16 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря. Шлейф распространяется в восточном направлении. Его протяженность составляет более 40 километров", - говорится в сообщении.
Также продолжается фонтанирование лавы в кратере на высоту до 300 метров. Лавровый поток спускается по Апахончичскому желобу. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепловые выбросы могут происходить в любой момент и они могут представлять угрозу для низко летящей авиации.
Вулкан Ключевской находится в 40 километрах от поселка Ключи Устья-Камчатского района. Нынешнее извержение началось 23 июня 2023 года.
"Вулканы Камчатки" не стали включать в список объектов под угрозой