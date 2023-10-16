https://ria.ru/20231016/vybros-1902971169.html

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла - РИА Новости, 16.10.2023

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

Пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря произошел на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:39

2023-10-16T06:39

2023-10-16T06:39

камчатка

российская академия наук

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96356/08/963560809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6306f88a594a78ff10abeabe40888009.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря произошел на вулкане Ключевской на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Днем 16 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6000 метров над уровнем моря. Шлейф распространяется в восточном направлении. Его протяженность составляет более 40 километров", - говорится в сообщении. Также продолжается фонтанирование лавы в кратере на высоту до 300 метров. Лавровый поток спускается по Апахончичскому желобу. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепловые выбросы могут происходить в любой момент и они могут представлять угрозу для низко летящей авиации. Вулкан Ключевской находится в 40 километрах от поселка Ключи Устья-Камчатского района. Нынешнее извержение началось 23 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230914/vulkan-1896243836.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, российская академия наук, россия, происшествия