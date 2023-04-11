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На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом - РИА Новости, 11.04.2023
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00:01 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864360992.html
На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом
На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом - РИА Новости, 11.04.2023
На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке представляет угрозу для авиации, объявлен наивысший код авиаопасности, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:01
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шивелуч
камчатка
москва
российская академия наук
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке представляет угрозу для авиации, объявлен наивысший код авиаопасности, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник (по Москве – поздним вечером в понедельник). Несколько поселков на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром."Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении института.Директор института Алексей Озеров пояснил, что видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды. Расчётная высота пеплового облака составила 15-20 километров.Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
https://ria.ru/20230408/vulkan-1863952063.html
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шивелуч, камчатка, москва, российская академия наук, происшествия
Шивелуч, Камчатка, Москва, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом

На Камчатке объявили наивысший красный уровень авиаопасности из-за выброса пепла вулканом

© NASA / JSCВид на вулкан Шивелуч из космоса
Вид на вулкан Шивелуч из космоса - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© NASA / JSC
Вид на вулкан Шивелуч из космоса. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке представляет угрозу для авиации, объявлен наивысший код авиаопасности, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник (по Москве – поздним вечером в понедельник). Несколько поселков на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром.
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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"Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении института.
Директор института Алексей Озеров пояснил, что видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды. Расчётная высота пеплового облака составила 15-20 километров.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Вчера, 16:17
 
ШивелучКамчаткаМоскваРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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