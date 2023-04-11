https://ria.ru/20230411/vulkan-1864360992.html

На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом

На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом - РИА Новости, 11.04.2023

На Камчатке объявили красный уровень опасности после выброса пепла вулканом

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке представляет угрозу для авиации, объявлен наивысший код авиаопасности, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:01

2023-04-11T00:01

2023-04-11T00:01

шивелуч

камчатка

москва

российская академия наук

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861666300_0:41:3032:1747_1920x0_80_0_0_6f7c8dc034f1b43d513354b52979416a.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке представляет угрозу для авиации, объявлен наивысший код авиаопасности, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник (по Москве – поздним вечером в понедельник). Несколько поселков на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром."Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении института.Директор института Алексей Озеров пояснил, что видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды. Расчётная высота пеплового облака составила 15-20 километров.Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.

https://ria.ru/20230408/vulkan-1863952063.html

https://ria.ru/20230410/peplopad-1864289423.html

шивелуч

камчатка

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шивелуч, камчатка, москва, российская академия наук, происшествия