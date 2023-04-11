https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864367543.html

Облако пепла от камчатского вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров

Облако пепла от камчатского вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров - РИА Новости, 11.04.2023

Облако пепла от камчатского вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров

Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулось на 500 километров на северо-запад, сообщили в пресс-службе правительства региона со... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:12

2023-04-11T02:12

2023-04-11T02:13

происшествия

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулось на 500 километров на северо-запад, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на ученых. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. "Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района", – говорится в сообщении пресс-службы. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864363415.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)