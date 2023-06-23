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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки - РИА Новости, 23.06.2023
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02:26 23.06.2023 (обновлено: 09:01 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vulkan-1879899728.html
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки - РИА Новости, 23.06.2023
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки
На вулкане Ключевской сопки началось извержение, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T02:26
2023-06-23T09:01
камчатка
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усть-камчатский район
российская академия наук
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происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн — РИА Новости. На вулкане Ключевской сопки началось извержение, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина."На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается", — рассказала Гирина.В ночное время наблюдалось свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в обсерватории в поселке Ключи. Вулкану пока присвоили "желтый" повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Если активность существенно повысится, выбросы могут представлять опасность для воздушной техники. Последнее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Осенью 2022 года в кратере также зафиксировалио обрушение пирокластики внутрь постройки вулкана при оттоке лавы по каналу. Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1879897879.html
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
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камчатка, евразия, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Евразия, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки

Институт РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн — РИА Новости. На вулкане Ключевской сопки началось извержение, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
"На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается", — рассказала Гирина.
В ночное время наблюдалось свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в обсерватории в поселке Ключи.
Вулкану пока присвоили "желтый" повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Если активность существенно повысится, выбросы могут представлять опасность для воздушной техники.
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Последнее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Осенью 2022 года в кратере также зафиксировалио обрушение пирокластики внутрь постройки вулкана при оттоке лавы по каналу.
Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
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