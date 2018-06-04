Власти Гватемалы сообщили о завершении извержения вулкана Фуэго

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Извержение вулкана Фуэго в Гватемале начало завершаться спустя шестнадцать с половиной часов после начала, сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

"Извержение вулкана Фуэго, начавшееся 16,5 часов назад, завершается. Выброс пепла достигает высоты 4,5 тысячи метров над уровнем моря, происходят слабые и умеренные взрывы", — сообщила служба в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.