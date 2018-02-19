На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии.

В понедельник вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера.

"Это извержение на рекордную в этом году высоту", — заявил представитель агентства. При этом он отметил, что извержение вулкана не повлияло на авиасообщение в провинции Северная Суматра.

"Пепел не достиг города Медан и территории аэропорта", — сказал он. Агентство не объявило новой эвакуации из-за извержения.

При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.

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Высота вулкана Синабунг составляет 2 тысячи 460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.

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