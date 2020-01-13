Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-13T17:13+0300
https://ria.ru/20200113/1563371047.html
Очевидец: извержение вулкана вызвало коллапс в аэропорту Манилы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156336/16/1563361618_0:375:2000:1500_1036x0_80_0_0_afbe6455f4817edcbed0f8ef198c7340.jpg
РИА Новости

Очевидец: извержение вулкана вызвало коллапс в аэропорту Манилы

17:13 13.01.2020
933
© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
© AP Photo / Bullit Marquez
БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Россиянин, не сумевший вылететь в воскресенье из Манилы из-за извержения пепла вулканом Тааль, охарактеризовал ситуацию в аэропорту столицы Филиппин в понедельник как "полный коллапс".
"В аэропорту полный коллапс. Люди стоя плотной толпой ждут своих рейсов. Некоторые еще вчера успели занять сидячие места или лечь на пол там, где это возможно", — рассказал по телефону РИА Новости россиянин Константин, живущий в Таиланде и выезжавший на Филиппины в деловую поездку.
"Большие авиакомпании еще как-то справляются с количеством своих не вылетевших пассажиров, предоставляют отели, еду. Я прилетел лоукостером, и мне вчера пришлось самому оплачивать гостиницу, а сегодня, побывав в аэропорту, я вернулся в нее опять и с трудом заселился: отели вокруг аэропорта полны", — добавил он.
Россиянин сообщил также, что несколько рейсов были отправлены из аэропорта Манилы утром в понедельник. Однако затем произошел новый выброс пепла, и многие вылеты снова отменили.
"В офисе авиакомпании мне объяснили, что, вероятнее всего, рейс на Бангкок будет завтра утром. Но все застрявшие пассажиры на нем улететь не смогут, потому что отменены уже два рейса – в воскресенье и в понедельник, и пассажиры обоих остались в Маниле", — рассказал Константин.
По его словам, главная проблема в том, что пепел засыпал самолеты на стоянках, и теперь каждый из них нужно полностью очистить. "Потому что пепел тяжелый, просто сдуть его невозможно, а при попадании в работающий двигатель он может привести к катастрофе", — пояснил он.
Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя
12:45Туризм
Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем
"Выпадет ли новый слой пепла из нового выброса на самолеты на стоянках или нет, зависит только от ветра", — сказал Константин.
В воскресенье вулкан Тааль, находящийся в 100 километрах от Манилы и 80 километрах от городского аэропорта, выпустил столб пепла, высота которого достигла нескольких километров. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале.
Из-за угрозы полномасштабного извержения вулкана власти Филиппин эвакуировали более 80 тыс человек из районов, непосредственно прилегающих к вулкану в радиусе 14 км. В понедельник эвакуация населения продолжается.
Врачи
11:53
В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
303201
ТуризмФилиппиныАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмМанила
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Вестминстерское аббатство в Лондоне
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Зимний отдых горожан
В Мособлдуме хотят ввести плату за вызов скорой на "стихийные" горки
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино
Генерал: у НАТО нет средств ПРО, способных бороться с "Искандер-М"
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Основатель Amazon Джефф Безос
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Полиция в Кении
В Кении три учителя погибли при нападении боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния