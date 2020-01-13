Очевидец: извержение вулкана вызвало коллапс в аэропорту Манилы

БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Россиянин, не сумевший вылететь в воскресенье из Манилы из-за извержения пепла вулканом Тааль, охарактеризовал ситуацию в аэропорту столицы Филиппин в понедельник как "полный коллапс".

"В аэропорту полный коллапс. Люди стоя плотной толпой ждут своих рейсов. Некоторые еще вчера успели занять сидячие места или лечь на пол там, где это возможно", — рассказал по телефону РИА Новости россиянин Константин, живущий в Таиланде и выезжавший на Филиппины в деловую поездку.

"Большие авиакомпании еще как-то справляются с количеством своих не вылетевших пассажиров, предоставляют отели, еду. Я прилетел лоукостером, и мне вчера пришлось самому оплачивать гостиницу, а сегодня, побывав в аэропорту, я вернулся в нее опять и с трудом заселился: отели вокруг аэропорта полны", — добавил он.

Россиянин сообщил также, что несколько рейсов были отправлены из аэропорта Манилы утром в понедельник. Однако затем произошел новый выброс пепла, и многие вылеты снова отменили.

"В офисе авиакомпании мне объяснили, что, вероятнее всего, рейс на Бангкок будет завтра утром. Но все застрявшие пассажиры на нем улететь не смогут, потому что отменены уже два рейса – в воскресенье и в понедельник, и пассажиры обоих остались в Маниле", — рассказал Константин.

По его словам, главная проблема в том, что пепел засыпал самолеты на стоянках, и теперь каждый из них нужно полностью очистить. "Потому что пепел тяжелый, просто сдуть его невозможно, а при попадании в работающий двигатель он может привести к катастрофе", — пояснил он.

"Выпадет ли новый слой пепла из нового выброса на самолеты на стоянках или нет, зависит только от ветра", — сказал Константин.

В воскресенье вулкан Тааль, находящийся в 100 километрах от Манилы и 80 километрах от городского аэропорта, выпустил столб пепла, высота которого достигла нескольких километров. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале.