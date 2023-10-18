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Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код опасности для авиации - РИА Новости, 18.10.2023
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08:48 18.10.2023 (обновлено: 08:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vulkan-1903511114.html
Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код опасности для авиации
Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код опасности для авиации - РИА Новости, 18.10.2023
Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код опасности для авиации
Вулкану Безымянный на Камчатке после выброса столба пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря присвоен "красный" код опасности для авиации, сообщила РИА РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:48
2023-10-18T08:56
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Вулкану Безымянный на Камчатке после выброса столба пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря присвоен "красный" код опасности для авиации, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина."Вулкан Безымянный произвел выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространяется в северном и северо-восточном направлениях, а также в сторону поселка Ключи. Вулкану присвоен "красный" код опасности для авиации", - сообщила Гирина.Вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям. Всем необходимым службам, чья авиация находится в небе над полуостровом, передано оперативное предупреждение от KVERT.Данное параксизмальное извержение было успешно предсказано Камчатскими вулканологами. Ранее они (на основании различных данных) спрогнозировали вероятность пепловых выбросов на Безымянном на высоту до 15 километров над уровнем моря.Безымянный один из активных вулканов Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 40 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903508698.html
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камчатка, происшествия
Камчатка, Происшествия
Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код опасности для авиации

Вулкан Безымянный после выброса пепла получил красный код опасности для авиации

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологииМомент извержения вулкана Безымянный
Момент извержения вулкана Безымянный - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии
Момент извержения вулкана Безымянный . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Вулкану Безымянный на Камчатке после выброса столба пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря присвоен "красный" код опасности для авиации, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.
«
"Вулкан Безымянный произвел выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространяется в северном и северо-восточном направлениях, а также в сторону поселка Ключи. Вулкану присвоен "красный" код опасности для авиации", - сообщила Гирина.
Вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям. Всем необходимым службам, чья авиация находится в небе над полуостровом, передано оперативное предупреждение от KVERT.
Данное параксизмальное извержение было успешно предсказано Камчатскими вулканологами. Ранее они (на основании различных данных) спрогнозировали вероятность пепловых выбросов на Безымянном на высоту до 15 километров над уровнем моря.
Безымянный один из активных вулканов Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 40 километрах от исполина.
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