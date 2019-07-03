В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи

РИМ, 4 июл – РИА Новости, Александр Логунов. При извержении вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист, заявил командующий пожарной службы сицилийского города Мессина.

Мужчина находился на прогулке в районе вершины вулкана. С ним был его товарищ, получивший ранения.

Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов.

Как передают местные СМИ, ряд отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься море. Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается к небу.