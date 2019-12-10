В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
"Я могу подтвердить сейчас, что мы начнем уголовное расследование обстоятельств, повлекших за собой гибель людей на острове Уайт-Айленд", - заявил он. Пресс-конференция транслировалась на странице полиции Новой Зеландии в Facebook.
Позднее полиция Новой Зеландии опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что было начато расследование обстоятельств гибели людей, но "еще слишком рано подтверждать тот факт, что будет проведено также уголовное расследование".
Как отметил Тимс в ходе пресс-конференции, среди 47 человек, находившихся в момент извержения на острове - двое граждан Великобритании, четверо граждан Германии, 24 человека из Австралии, пять новозеландцев, два гражданина КНР, один малайзиец и девять граждан США.
Ранее сообщалось, что с острова вывезли 34 человека. Была подтверждена гибель пятерых, 31 человек пострадал. Как сообщил Тимс, восемь человек числятся пропавшими без вести. Власти предполагают, что они погибли.
Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые повреждения, 27 человек имеют ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он выразил предположение о том, что некоторые из пострадавших могут не выжить.
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