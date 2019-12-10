В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.

"Я могу подтвердить сейчас, что мы начнем уголовное расследование обстоятельств, повлекших за собой гибель людей на острове Уайт-Айленд", - заявил он. Пресс-конференция транслировалась на странице полиции Новой Зеландии в Facebook

Позднее полиция Новой Зеландии опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что было начато расследование обстоятельств гибели людей, но "еще слишком рано подтверждать тот факт, что будет проведено также уголовное расследование".

Как отметил Тимс в ходе пресс-конференции, среди 47 человек, находившихся в момент извержения на острове - двое граждан Великобритании, четверо граждан Германии, 24 человека из Австралии, пять новозеландцев, два гражданина КНР, один малайзиец и девять граждан США.

Ранее сообщалось, что с острова вывезли 34 человека. Была подтверждена гибель пятерых, 31 человек пострадал. Как сообщил Тимс, восемь человек числятся пропавшими без вести. Власти предполагают, что они погибли.