Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа, сообщила местная служба гражданской обороны.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.

Портал Hawaii News Now сообщает, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.