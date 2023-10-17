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В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада - РИА Новости, 17.10.2023
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02:11 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/peplopad-1903216134.html
В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада
В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада - РИА Новости, 17.10.2023
В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада
Занятия в двух школах, работающих в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района отменены из-за пеплопада от вулканов Ключевской и Безымянный, сообщили... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:11
2023-10-17T02:11
происшествия
усть-камчатский район
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Занятия в двух школах, работающих в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района отменены из-за пеплопада от вулканов Ключевской и Безымянный, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Из-за пеплопада от вулканов отменены занятия в школах поселков Ключи и Козыревск. Населению рекомендовано не покидать здания без лишней необходимости", - сообщил собеседник агентства. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, незначительное выпадение пепла зафиксировано в поселке Ключи. "Поступила информация, что в посёлке Ключи зафиксировано выпадение вулканического пепла. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 17 октября был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина — 2882 метра", - сообщили в ведомстве. В пожарно-спасательной части КГКУ "ЦОД" посёлка Ключи организован пункт выдачи защитных масок. Вулканы Ключевской и Безымянный входят в Ключевскую группу вулканов, расположенную в Усть-Камчатском районе.
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происшествия, усть-камчатский район, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Усть-Камчатский район, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада

В школах камчатских поселков Ключи и Козыревск отменили занятия из-за пеплопада

© РИА Новости / Михаил Никитин | Перейти в медиабанкВулкан Безымянный и вулкан Камень на Камчатке
Вулкан Безымянный и вулкан Камень на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Михаил Никитин
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Вулкан Безымянный и вулкан Камень на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Занятия в двух школах, работающих в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района отменены из-за пеплопада от вулканов Ключевской и Безымянный, сообщили РИА Новости в районной администрации.
«
"Из-за пеплопада от вулканов отменены занятия в школах поселков Ключи и Козыревск. Населению рекомендовано не покидать здания без лишней необходимости", - сообщил собеседник агентства.
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, незначительное выпадение пепла зафиксировано в поселке Ключи.
"Поступила информация, что в посёлке Ключи зафиксировано выпадение вулканического пепла. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 17 октября был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина — 2882 метра", - сообщили в ведомстве.
В пожарно-спасательной части КГКУ "ЦОД" посёлка Ключи организован пункт выдачи защитных масок.
Вулканы Ключевской и Безымянный входят в Ключевскую группу вулканов, расположенную в Усть-Камчатском районе.
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ПроисшествияУсть-Камчатский районКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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