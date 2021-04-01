https://ria.ru/20210401/vulkan-1603827532.html
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
Вулкан Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика считался спящим на протяжении 6000 лет. 19 марта он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес в последние четыре недели.
2021-04-01T16:48
2021-04-01T16:48
2021-04-01T16:48
видео
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На месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. Зрелищное ночное излияние сняли с дрона.
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Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
2021-04-01T16:48
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PT0M56S
РИА Новости
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видео, видео
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
Вулкан Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика считался спящим на протяжении 6000 лет. 19 марта он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес в последние четыре недели.
2021-04-01T16:48
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PT0M56S
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета
Вулкан Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика считался спящим на протяжении 6000 лет. 19 марта он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес в последние четыре недели.
На месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. Зрелищное ночное излияние сняли с дрона.