https://ria.ru/20211205/vulkan-1762238728.html
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 - РИА Новости, 05.12.2021
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:15
2021-12-05T12:15
2021-12-05T15:44
в мире
индонезия
ява (остров)
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БАНГКОК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей.Пострадали около 100 человек, они получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, уточнил глава Службы преодоления последствий катастроф генерал-лейтенант Сухарианто. Ранее сообщалось об одном погибшем и 41 раненом.Глава индонезийских спасателей рассказал журналистам, что с момента стихийного бедствия удалось эвакуировать из наиболее пострадавших районов 902 местных жителя.Извержение Семеру — самой высокой горы на Яве — произошло в субботу днем. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков.Как сообщал портал Tempo Indonesia, все небо у Семеру затянуло тучами пепла, на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.
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в мире, индонезия, ява (остров)
12:15 05.12.2021 (обновлено: 15:44 05.12.2021)
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Antara: число погибших при извержении вулкана Семеру в Индонезии достигло 13
БАНГКОК, 5 дек — РИА Новости.
Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява
в Индонезии
возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara
со ссылкой на местных властей.
Пострадали около 100 человек, они получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, уточнил глава Службы преодоления последствий катастроф генерал-лейтенант Сухарианто.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 41 раненом.
Глава индонезийских спасателей рассказал журналистам, что с момента стихийного бедствия удалось эвакуировать из наиболее пострадавших районов 902 местных жителя.
Извержение Семеру — самой высокой горы на Яве — произошло в субботу днем. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков.
Как сообщал портал Tempo Indonesia, все небо у Семеру затянуло тучами пепла, на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.