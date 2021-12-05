https://ria.ru/20211205/vulkan-1762238728.html

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 - РИА Новости, 05.12.2021

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13

Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:15

2021-12-05T12:15

2021-12-05T15:44

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индонезия

ява (остров)

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БАНГКОК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей.Пострадали около 100 человек, они получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, уточнил глава Службы преодоления последствий катастроф генерал-лейтенант Сухарианто. Ранее сообщалось об одном погибшем и 41 раненом.Глава индонезийских спасателей рассказал журналистам, что с момента стихийного бедствия удалось эвакуировать из наиболее пострадавших районов 902 местных жителя.Извержение Семеру — самой высокой горы на Яве — произошло в субботу днем. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков.Как сообщал портал Tempo Indonesia, все небо у Семеру затянуло тучами пепла, на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.

https://ria.ru/20211204/vulkan-1762186430.html

индонезия

ява (остров)

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в мире, индонезия, ява (остров)