Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/vulkan-1762238728.html
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 - РИА Новости, 05.12.2021
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:15
2021-12-05T15:44
в мире
индонезия
ява (остров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713867_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbe5d249e9c2754d0a7f4df868c97130.jpg
БАНГКОК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей.Пострадали около 100 человек, они получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, уточнил глава Службы преодоления последствий катастроф генерал-лейтенант Сухарианто. Ранее сообщалось об одном погибшем и 41 раненом.Глава индонезийских спасателей рассказал журналистам, что с момента стихийного бедствия удалось эвакуировать из наиболее пострадавших районов 902 местных жителя.Извержение Семеру — самой высокой горы на Яве — произошло в субботу днем. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков.Как сообщал портал Tempo Indonesia, все небо у Семеру затянуло тучами пепла, на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.
https://ria.ru/20211204/vulkan-1762186430.html
индонезия
ява (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_545b8a2431a62468f2ec8ee48ead3883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, ява (остров)
12:15 05.12.2021 (обновлено: 15:44 05.12.2021)
 
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13

Antara: число погибших при извержении вулкана Семеру в Индонезии достигло 13

© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкМестные жители в деревне у подножия действующего вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии
Местные жители в деревне у подножия действующего вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии возросло до 13, сообщило новостное агентство Antara со ссылкой на местных властей.
Пострадали около 100 человек, они получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, уточнил глава Службы преодоления последствий катастроф генерал-лейтенант Сухарианто.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 41 раненом.
Глава индонезийских спасателей рассказал журналистам, что с момента стихийного бедствия удалось эвакуировать из наиболее пострадавших районов 902 местных жителя.
Извержение Семеру — самой высокой горы на Яве — произошло в субботу днем. Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла. Деятельность вулкана вызвала сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков.
Как сообщал портал Tempo Indonesia, все небо у Семеру затянуло тучами пепла, на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к нему двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
Вчера, 16:46
"Это что, Помпеи?" В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии
 
В миреИндонезияЯва (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Диетолог рассказала, кому опасно есть бананы
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть бананыСМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц